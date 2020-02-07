2020-02-07T04:16:06+03:00
Здоровье

Не более 50 штук в одни руки: барнаульцы массово скупают медицинские маски

Люди пытаются обезопасить себя от ОРВИ и коронавируса
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Чтобы обезопасить себя, менять маску нужно через каждые 2-3 часаЧтобы обезопасить себя, менять маску нужно через каждые 2-3 часаФото: Олег УКЛАДОВ
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В аптеках Барнаула наблюдается ажиотаж на медицинские маски. Одни пытаются защититься от эпидемии ОРВИ (с 29 января в регионе введен карантин – прим. авт.), другие – от коронавируса. Корреспондент «Комсомолки» решила пройтись по нескольким аптекам и тоже запастить самым ходовым товаром.

Берите оптом

Как рассказали фармацевты, сейчас многие организации активно закупают маски целыми партиями (от 50 и больше), чтобы обеспечить всех своих сотрудников. Из-за этого в некоторых аптеках появился дефицит.

- Продажи, конечно, выросли в несколько раз. Вот приходил мужчина, брал 150 для организации своей и еще 150, чтобы отправить попутным курьером другу в Москве. Запасов не осталось вообще. Надеюсь, что в скором времени привезут, - говорит провизор аптеки на улице Чкалова, 57.

Чтобы запасы не «обнулялись» быстро, некоторые аптеки стали продавать ограниченное число масок – не больше 50 штук в одни руки. Впрочем, брать меньше неэффективно: специалисты не раз повторяли, что маску нужно менять каждые 3-4 часа, иначе вы будете вдыхать свои же бактерии, скопившиеся на ткани.

Кстати, по данным Минздрава, дефицита масок в государственных аптеках нет.

Кто на что горазд

Интерес у барнаульцев сейчас вызывают не только обычные тканевые или марлевые маски, но и специальные респираторные. Однако ни в одной из наших аптек их не удалось найти. Такие, например, сейчас популярны в Китае. Хотя в Поднебесной под средство защиты что только не приспосабливают: чашечки от бюстгальтеров, пятилитровые бутылки с отрезанными донышками и многое другое. Так что если и в Барнауле увидите человека с бутылем на лице, не пугайтесь: он просто очень боится коронавируса.

Денежный вопрос

В среднем, одна маска в Барнауле стоит 4-4,5 рубля. Жалоб на резкое повышение цен на них пока что в антимонопольную службу не поступало. Однако в ведомстве заверили, что ситуация находится под контролем.

- Постоянно идет оперативный сбор данных о ценах на средства индивидуальной защиты. Региональное антимонопольное управление направило запросы в крупные аптечные сети и розничные магазины, торгующие масками, для получения информации о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены. При выявлении экономически необоснованного роста цен к участникам данного рынка будут применены меры антимонопольного реагирования, - рассказали в пресс-службе управления.

Кстати

Куда жаловаться

Жители Алтайского края могут пожаловаться на отсутствие медицинских масок или противовирусных препаратов в аптеках. Обращения граждан принимаются по телефону: 8 (800) 550-99-03.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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