2020-03-27T05:05:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Барнауле из-за коронавируса закрыли зоопарк

За питомцами можно наблюдать в интернете
САПОЖКОВА Александра
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Зоопарк Барнаула не работает из-за угрозы коронавирусаЗоопарк Барнаула не работает из-за угрозы коронавирусаФото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за угрозы коронавируса в Барнауле для посетителей закрыли зоопарк. Теперь за животными можно наблюдать только в интернете.

Сообщение о закрытии на сайте зоопарка появилось 26 марта, когда губернатор Виктор Томенко издал указ о запрете развлекательных массовых мероприятий.

- Эта мера принята, прежде всего, для здоровья всех нас. Заверяем, что приложим все усилия для сохранения коллекции животных. Мы уверены, что вместе справимся со всеми трудностями и испытаниями, - обратились к жителям края сотрудники зоопарка.

За питомцами теперь можно наблюдать только в интернете - в Инстаграме, в Одноклассниках, на официальном сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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