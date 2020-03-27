В Барнауле из-за коронавируса закрыли зоопарк
Из-за угрозы коронавируса в Барнауле для посетителей закрыли зоопарк. Теперь за животными можно наблюдать только в интернете.
Сообщение о закрытии на сайте зоопарка появилось 26 марта, когда губернатор Виктор Томенко издал указ о запрете развлекательных массовых мероприятий.
- Эта мера принята, прежде всего, для здоровья всех нас. Заверяем, что приложим все усилия для сохранения коллекции животных. Мы уверены, что вместе справимся со всеми трудностями и испытаниями, - обратились к жителям края сотрудники зоопарка.
За питомцами теперь можно наблюдать только в интернете - в Инстаграме, в Одноклассниках, на официальном сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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