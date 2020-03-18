В Барнаульском зоопарке не боятся карантина и сами шьют маски

Барнаульский зоопарк пока что работает в обычном режиме, но готов в любой момент закрыться, если это будет необходимо.

- Я не расстроюсь по одной простой причине - это меры, которые принимает государство для сохранения нашего здоровья, - говорит Сергей Писарев, директор зоопарка. - Сейчас мы знаем, что из-за угрозы коронавируса закрыты зоопарки в Европе, в Москве. Союз зоопарков и аквариумов проинформировал нас, какая обстановка в Чехии. Там парки закрыты, при этом приготовлены запасы питания животных на два месяца, сотрудники переведены на особый режим работы. По договоренности лицам, не имеющим семей, разрешено работать в зоопарке. Холостяки взяли удар на себя. Поскольку говорят, что вирус затрагивает в первую очередь старшее поколение, молодежь откликнулась, оставив тех, кто постарше дома. Это - из первых уст.

По словам Сергея Писарева, в коллективе проведено рабочее совещание, определили ряд мер.

- Никто не паникует, - добавил Сергей Викторович. - Кстати, я только что переписывался со своей знакомой из Калифорнии, там тоже нет паники по этому поводу.

Также Сергей Писарев сообщил, что в зоопарке сейчас сотрудники купили два рулона марли, чтобы шить себе маски.

- В городе-то масок нет в аптеках, - со вздохом добавил депутат АКЗС.

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- Масок нет уже давно, последние в январе разобрали, - говорит аптекарь сети «Первая помощь» на пересечении Ленина и Анатолия. - Стоили они тогда по 1,5-3,5 рубля, мы выдавали неограниченное количество. Сейчас же за масками ходят буквально через одного! У людей такая паника, хотя, я думаю, это не очень осознанно (подробно)