В барнаульском транспорте проводят дезинфекцию, чтобы не допустить вспышки коронавируса
МУП «Горэлектротранс» Барнаула регулярно дезинфицирует трамваи, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так предприятие выполняет предписание Роспотребнадзора Российской Федерации.
Так, все водители до начала смены проходят медосмотр, сотрудники с симптомами ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк) не допускаются к работе, сообщает пресс-центр администрации города.
Дополнительно после каждой смены проводится влажная уборка трамваев и троллейбусов. Сотрудники пассажироперевозчика протирают ручки дверей, поручней, спинок сидений дезинфицирующими средствами на конечных станциях. Во всех помещениях, которые активно посещают сотрудники, а именно - помещениях конечных станций и диспетчерских также проводят дезинфицирующую влажную уборку.
Чтобы оповестить граждан, развешены памятки о коронавирусной инфекции на информационных досках на конечных станциях, в диспетчерских, во всех депо и службах. Работников предприятия о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции по корпоративному телевидению.
Тем не менее, по данным МУП «Горэлектротранс», пассажиров стало меньше. Трафик школьников упал на 40%, студентов – на 20%, общее число перевозок – на 8%.
ИСТОЧНИК KP.RU
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