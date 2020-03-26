В барнаульском транспорте проводят дезинфекцию, чтобы не допустить вспышки коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T05:29:20+03:00

Тем не менее, трафик в трамваях и троллейбусах упал

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МУП «Горэлектротранс» Барнаула регулярно дезинфицирует трамваи, чтобы не допустить распространения коронавируса. Так предприятие выполняет предписание Роспотребнадзора Российской Федерации.

Так, все водители до начала смены проходят медосмотр, сотрудники с симптомами ОРВИ (повышенная температура, кашель, насморк) не допускаются к работе, сообщает пресс-центр администрации города.

Дополнительно после каждой смены проводится влажная уборка трамваев и троллейбусов. Сотрудники пассажироперевозчика протирают ручки дверей, поручней, спинок сидений дезинфицирующими средствами на конечных станциях. Во всех помещениях, которые активно посещают сотрудники, а именно - помещениях конечных станций и диспетчерских также проводят дезинфицирующую влажную уборку.

Чтобы оповестить граждан, развешены памятки о коронавирусной инфекции на информационных досках на конечных станциях, в диспетчерских, во всех депо и службах. Работников предприятия о мерах по предупреждению коронавирусной инфекции по корпоративному телевидению.

Тем не менее, по данным МУП «Горэлектротранс», пассажиров стало меньше. Трафик школьников упал на 40%, студентов – на 20%, общее число перевозок – на 8%.

ИСТОЧНИК KP.RU