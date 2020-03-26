2020-03-26T12:42:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Певица Катя Кокорина вместе с мужем Домиником Джокером сели на домашний карантин

Она разбирает вещи и пишет новые песни
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Катя Кокорина с Домиником Джокером на карантинеКатя Кокорина с Домиником Джокером на карантинеФото: из личного архива героя(ев) публикации
Изменить размер текста:

Барнаульская исполнительница Катя Кокорина и ее муж певец и композитор Доминик Джокер добровольно сели на домашний карантин.

По их словам, это просто лишний повод немного остановиться и побыть наедине со своими мыслями и со своими близкими, а также навести порядок дома.

katekokorinakatekokorina
Приняли с @dominickjocker эстафету от @muztv #МОЙиПОЙ
2167 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Карантин??? Слыхааааали! Есть миллион вещей, которыми можно занять себя в это время! Во-первых, посвятить время себе - начать изучать языки, заняться спортом, творчеством! Во-вторых, НАКОНЕЦ-ТО разобрать шкафы и «выкинуть хлам из дома»... но без старых друзей, если вы понимаете, о чем я. В-третьих, начать читать!!! И не электронные книги, а бумажные, вдыхая аромат каждой страницы. Я вообще люблю читать, мы с @dominickjocker собираем свою библиотеку) сейчас читаю #американскиебоги. Советую!!! Очень интересно. В общем, друзья, давайте мыслить позитивно и широко! Хорошего всем воскресенья! – пишет в своем Instagram Катя Кокорина.

Сейчас музыканты не просто сидят дома, они работают – пишут новый материал и разбирают старый. Для творческих людей это действительно выход, ведь из-за распространения коронавирусной инфекции в России были приостановлены концертные туры и многие артисты лишились заработка. Зато теперь они могут создавать новые шедевры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Режим повышенной готовности в Барнауле из-за коронавируса: закрывают театры, музеи и кинотеатры

Продолжает действовать режим повышенной готовности в Барнауле из-за коронавируса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко о коронавирусе: не ходите в публичные места
Бывший заключенный напал на женщину и оставил на месте преступления телефон
Новосибирцы организовали на Алтае подпольное казино
ВТБ с 31 марта запускает упрощенную программу помощи пострадавшим от коронавируса заемщикам
Певица Катя Кокорина вместе с мужем Домиником Джокером сели на домашний карантин
Больше 70 барнаульцев в прошлом году сменили имена
Актер Андрей Мерзликин напомнил о дате выхода фильма Василия Шукшина «Калина красная»
Больше 200 работ прислали на конкурс видеороликов Фонда Александра Прокопьева
«Эксперт РА» подтвердил максимальный уровень финансовой надежности ВТБ Пенсионный фонд
В Алтайском крае льготникам недодают лекарства
Жительница Барнаула купила «золотой» мед
Главный режиссер Алтайского музыкального театра рассказал о «Большой сцене»
Сбербанк запускает программу помощи корпоративным клиентам