Певица Катя Кокорина вместе с мужем Домиником Джокером сели на домашний карантин

26 Март 2020 2020-03-26T12:42:27+03:00

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Барнаульская исполнительница Катя Кокорина и ее муж певец и композитор Доминик Джокер добровольно сели на домашний карантин.

По их словам, это просто лишний повод немного остановиться и побыть наедине со своими мыслями и со своими близкими, а также навести порядок дома.

katekokorina Приняли с @dominickjocker эстафету от @muztv #МОЙиПОЙ

- Карантин??? Слыхааааали! Есть миллион вещей, которыми можно занять себя в это время! Во-первых, посвятить время себе - начать изучать языки, заняться спортом, творчеством! Во-вторых, НАКОНЕЦ-ТО разобрать шкафы и «выкинуть хлам из дома»... но без старых друзей, если вы понимаете, о чем я. В-третьих, начать читать!!! И не электронные книги, а бумажные, вдыхая аромат каждой страницы. Я вообще люблю читать, мы с @dominickjocker собираем свою библиотеку) сейчас читаю #американскиебоги. Советую!!! Очень интересно. В общем, друзья, давайте мыслить позитивно и широко! Хорошего всем воскресенья! – пишет в своем Instagram Катя Кокорина.

Сейчас музыканты не просто сидят дома, они работают – пишут новый материал и разбирают старый. Для творческих людей это действительно выход, ведь из-за распространения коронавирусной инфекции в России были приостановлены концертные туры и многие артисты лишились заработка. Зато теперь они могут создавать новые шедевры.

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ИСТОЧНИК KP.RU