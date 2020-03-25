Минздрав: в Алтайском крае нет коронавируса из-за низкого трафика

25 Март 2020 2020-03-25T17:34:56+03:00

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На территории Алтайского края по данным на 25 марта случаев заболевания или подозрений на коронавирусную инфекцию пока не зарегистрировано.

Медики обследовали 737 человек в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. Все тесты отрицательные. При этом случаи коронавируса подтверждены в соседних регионах.

Как пояснили 25 марта эпидемиологи регионального минздрава, в Алтайском крае не такой высокий процент трафика — из нашего аэропорта осуществляется меньше международных рейсов, чем у «соседей». Кроме того, в крае достаточно низкая плотность населения.

По данным на вечер 24 марта, под медицинским наблюдением в Алтайском крае находились 519 человек. С начала проведения противоэпидемических мероприятий проверили 759 человек. Результаты на коронавирус отрицательные.

На данный момент 243 человека в регионе находятся под наблюдением, 446 человек болеют внебольничной пневмонией, 48 проверили в рамках мониторинга.

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ИСТОЧНИК KP.RU