На Алтае пожаловались в полицию на нарушителей карантина по коронавирусу

25 Март 2020 2020-03-25T16:59:18+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай передало в полицию информацию о жителях региона, которые недавно вернулись из-за границы, но не соблюдают режим самоизоляции.

— Вчера и позавчера сотрудники Роспотребнадзора развозили постановления о самоизоляции на 14 дней, но половины граждан не застали дома. На всех этих лиц передали сведения в полицию. Да-да, за игнорирование требования о самоизоляции полагается ответственность, в том числе и уголовная, потому что на карту поставлена жизнь. Наша с вами жизнь, дорогие сограждане, — сказано в сообщении на сайте управления.

Ведомство сообщает, что эпидемиологи Роспотребнадзора работают без выходных. Сейчас их внимание нацелено в первую очередь на тех жителей региона, кто вернулся из поездок за рубеж и в другие регионы. Ведомство призывает докладывать о фактах выхода из дома людей, вернувшихся из-за границы.

— Одну несознательную гражданку с южным загаром обнаружили в бане. Народ справедливо возмутился и сообщил о факте нарушения режима самоизоляции напрямую в Роспотребнадзор. Некоторые из прибывших выходят на работу, — возмущаются в управлении.

Работодатели не должны пускать сотрудников на рабочие места до истечения 14-дневного карантина, напоминает ведомство. В марте в Республику Алтай приехало больше 400 человек из-за рубежа.

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ИСТОЧНИК KP.RU