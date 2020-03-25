2020-03-25T13:23:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Несмотря на коронавирус, в Барнауле продолжает работать выставка черепов и мумий

Это единственная оставленная экспозиция в музее «Город»
Анна МОСКАЛЕНКО
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Выставка «Momentomori» в барнаульском музее «Город»Выставка «Momentomori» в барнаульском музее «Город»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Музей «Город» приостановил свою работу ориентировочно до 9 апреля. Все выставки прекратили работу для предотвращения распространения коронавируса. Работать будет всего одна экспозиция черепов и мумий «Momentomori».

– Данная коллекция находится в отдельном зале. Ее работа не прекратится, так как договор с организаторами выставки носит коммерческий характер, – делится директор музея «Город» Максим Калинин . – У нас заключен договор аренды, специалисты музея никак не задействованы в работе экспозиции.

По словам Максима Калинина, сейчас, в период угрозы коронавируса, посетителей очень мало. Около 30 в выходные, а в будни – около 10. Это почти в три раза меньше, чем обычно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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