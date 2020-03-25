Какие кинотеатры работают, а какие закрылись из-за коронавируса в Барнауле

С легкой руки Минкультуры Алтайского края с 24 марта по 9 апреля все государственные учреждения культуры приостановили работу с посетителями. Речь идет, в том числе, и о кинотеатрах, которых в Барнауле немало. «Комсомолка» узнала о том, кто же все-таки закрыл свои двери, а кто продолжает крутить кинопленки.

Одна из самых популярных сетей кинотеатров в краевой столице – «Киномир» (ТРЦ «Арена», «Европа», «Огни», «Галактика» и «Мир»). В соцсетях компании указано, что в настоящее время кинотеатры работают в обычном режиме.

- О любых возможных изменениях в режиме работы кинотеатров мы будем оперативно оповещать по всем доступным нам каналам связи. В целях профилактики призываем вас со всем вниманием подойти к состоянию собственного здоровья и личной гигиены. Со своей стороны мы приняли дополнительные меры по санитарной обработке помещений для вашего комфортного и безопасного пребывания, - рассказали в пресс-службе сети.

Такая же ситуация наблюдается и в кинотеатре «Пионер». Несмотря на то, что число посетителей заметно уменьшилось, о закрытии пока речи не идет.

- Сейчас мы соблюдаем все меры профилактики: чистим подлокотники, полы, дверные ручки, повесили антисептические средства в холле кинотеатра, следим за здоровьем сотрудников, - рассказала одна из сотрудниц кинотеатра. Однако, в связи с обстановкой по коронавирусу, кинотеатру пришлось перенести фестиваль попкорна.

В штатном режиме на данный момент продолжают работать кинотеатры «Матрица» и «Формула». Учреждения соблюдают все меры предосторожности, рекомендуемые Роспотребнадзором. Однако на снижение числа кинозрителей «Формула» не жалуется. По словам представителя кинотеатра, держаться на плаву удается благодаря школьникам, которые проводят каникулы у экранов.

А в кинотеатре «Премьера», который относится к государственным, киносеансы пришлось пока отменить. Об этом говорится на сайте компании. Министерство культуры установило условный срок ограничений – до 9 апреля, но его могут продлить в зависимости от эпидобстановки в России. Зрителей просят отнестись к мерам с пониманием.

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