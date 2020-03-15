Черепа с рогами и египетская мумия: в Барнауле работает жуткая выставка

«Memento mori» - «Помни о смерти». Выставка с таким жутким названием и не менее жуткими экспонатами работает в барнаульском музее «Город». Создатели этой загробной экспозиции - супруги Александр и Алена Пашковы. Они уверяют - своими работами не хотят вселить страх, а лишь напомнить о бренности бытия и неизбежности окончания земного существования.

Да и на самом деле бояться нечего. Экспонаты - это умело созданные пластиковые репродукции по образцам, хранящимся в музеях мира.

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

– Например, мы сделали копию мумифицированной головы английского философа Джереми Бентона, – рассказывает Алена. – Свое тело он завещал для бальзамирования другу. Но что-то пошло не так, и голова оказалась испорчена. Щеки ввалились, выступили пятна, кожа стала сухой – на фоне голубых стеклянных глаз это было нелепо.

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Также в музее представлены черепа с трепанацией и украшенные рогами (черепа кельтов), хрустальные «головы» племен Мезоамерики, ритуальные маски, монахи-капуцины, египетская мумия, римские катакомбные Святые. Еще картины в стиле Vanitas, где в основе сюжета череп, и многое другое.

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Адрес музея: Льва Толстого, 24, тел.: 63-64-91. Стоимость билета: взрослый – 250 руб., детский – 200 руб. (дети младше 12 лет только со взрослыми), пенсионеры – 200 руб., организованные группы от 10 человек – 150 руб., инвалиды – бесплатно.

6+

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Интервью с создателями выставки «Memento mori»

- Современное общество со страхом относится к оборотной стороне жизни. Многие знакомые пытались нас отговорить от этого названия, но оно пришло к нам сразу. Мы не стремимся показать печальный образ смерти, наша цель - познакомить зрителя с наследием предков (подробнее)

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Memento mori» в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ