«Новая зеленая волна»: барнаульские чиновники будут озеленять город по методу АлтГУ

25 Март 2020 2020-03-25T05:46:18+03:00

С 1917 по 1930 год в Барнауле разрабатывалась идея города-сада, которая тогда была новаторской на международном уровне — к ней решили вернуться

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Администрация Барнаула провела совещание на тему концепции озеленения города, по итогам которого на вооружение взяли проект «Новая зеленая волна». Его разработал Алтайский госуниверситет, сообщает «Банкфакс».

Предложения по разработке концепции представила декан Института биологии и биотехнологии, доктор биологических наук, профессор Марина Силантьева. Она рассказала, что с 1917 по 1930 год в Барнауле разрабатывалась идея города-сада, которая тогда была новаторской на международном уровне. Однако проект так и не был реализован, и вот теперь ученые АлтГУ вернулись к этой идее.

По задумке, на первом этапе необходимо провести инвентаризацию состояния и потенциала насаждений и спросить мнения жителей Барнаула по этому поводу. В краевой столице может появиться система мониторинга насаждений и методические рекомендации по подбору растений для посадок. Также запланирована разработка и обсуждение схемы «зеленого каркаса» города и стратегия развития пространств через муниципальные программы и партнерство властей и бизнеса.

В концепции прописаны принципы, согласно которым городская среда должна приближаться к естественной природной. При этом в густонаселенных микрорайонах предполагается создание локальных зеленых зон, которые должны быть в шаговой доступности.

Реализовывать документ планируется силами жителей города, общественных организаций и активистов, мэрии Барнаула, МБУ «Благоустройство и озеленение» (бывший «Горзеленхоз»), минприроды Алтайского края, проектировщиков, архитекторов, студий, ботанических садов, питомников. Также отмечается, что строительные организации будут обязаны благоустраивать территорию своих объектов, однако кто и как их к этому обяжет, не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU