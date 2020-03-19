2020-03-19T09:31:59+03:00
Общество

В Барнауле рядом с корпусом АлтГУ на месте сквера начали строительство

Проектом занимается компания ООО «Барнаулстройизыскания»
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Сквер, где будет строиться новый корпус АлтГУСквер, где будет строиться новый корпус АлтГУФото: Google Карты
Изменить размер текста:

В Барнауле начинается стройка в сквере корпуса «Д» Алтайского госуниверситета. Рядом со зданием по адресу ул. Димитрова, 66 работники бурят грунт.

Пресс-служба университета отметила, что землю ворошат для того, чтобы изучить ее образцы. Тем временем на сайте госзакупок уже появились тендеры на проект стройки корпуса.

Первый разместили 13 февраля, он предполагает разработку градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по зданию «Учебно-лабораторный корпус Алтайского государственного университета». Контракт оценили в 378 тыс. рублей. Им занялась компания ООО «Концепт».

Как сообщает «Политсиб.ру», второй тендер, стоимостью 476 тысяч рублей, опубликован 20 февраля. Это уже выполнение работ по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям. Именно их и начали проводить 18 марта. Контракт реализует ООО «Барнаулстройизыскания».

Ранее в интернете были опубликованы эскизы и примерные расчеты. Опорный вуз Алтая уже несколько лет планирует строительство корпуса. Идея появилась еще в советское время. Однако вырубка деревьев в сквере совсем не понравилась жителям краевой столицы. Некоторые активисты проводили одиночные пикеты и массовые акции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Войны «зеленых»: Алтайский госуниверситет хочет построить корпус на месте сквера

В самый разгар войны общественников с министерством спорта, желающим занять территорию под физкультурно-оздоровительные центры в парке имени Ленина и у стадиона «Лабиринт», руководство АлтГУ вновь выносит на обсуждение строительство корпуса в сквере на площади Сахарова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Барнаульский депутат почти приравнял гомосексуалистов к зоофилам
На Алтае выносят приговор депутату Бруннеру, которого обвиняют в смерти рабочего
В Барнауле рядом с корпусом АлтГУ на месте сквера начали строительство
Не выходя из дома: «Ростелеком» предложил жителям Барнаула онлайн-трансляцию уличных праздников
Бийчанин так хотел запенить, что может отправиться за решетку
Алтайский экс-борец с коррупцией отправится в тюрьму за взятку в 1,3 млн рублей
Рост ресурсного портфеля ВТБ в Алтайском крае превысил 20%
На барнаульском комбинате школьного питания рассказали, как бумага попала в котлеты
«Барнаулкапстрой» начал достраивать проблемный дом на Павловском тракте
В АКЗС прокомментировали снижение зарплат учителям Змеиногорского района
В Алтайском крае мужчина вышел из тюрьмы и убил табуреткой двух собутыльников
Центральный район Барнаула хотят обезопасить от паводка