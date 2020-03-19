В Барнауле рядом с корпусом АлтГУ на месте сквера начали строительство

19 Март 2020 2020-03-19T09:31:59+03:00

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В Барнауле начинается стройка в сквере корпуса «Д» Алтайского госуниверситета. Рядом со зданием по адресу ул. Димитрова, 66 работники бурят грунт.

Пресс-служба университета отметила, что землю ворошат для того, чтобы изучить ее образцы. Тем временем на сайте госзакупок уже появились тендеры на проект стройки корпуса.

Первый разместили 13 февраля, он предполагает разработку градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) по зданию «Учебно-лабораторный корпус Алтайского государственного университета». Контракт оценили в 378 тыс. рублей. Им занялась компания ООО «Концепт».

Как сообщает «Политсиб.ру», второй тендер, стоимостью 476 тысяч рублей, опубликован 20 февраля. Это уже выполнение работ по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим и инженерно-экологическим изысканиям. Именно их и начали проводить 18 марта. Контракт реализует ООО «Барнаулстройизыскания».

Ранее в интернете были опубликованы эскизы и примерные расчеты. Опорный вуз Алтая уже несколько лет планирует строительство корпуса. Идея появилась еще в советское время. Однако вырубка деревьев в сквере совсем не понравилась жителям краевой столицы. Некоторые активисты проводили одиночные пикеты и массовые акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU