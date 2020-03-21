Барнаульский зоопарк показал видео с новорожденными камышовыми котятами и кенгуру
Барнаульский зоопарк опубликовал на свое странице в соцсети «ВКонтакте» видео с новорожденными камышовыми котятами. «Нам уже 12 дней, мы хорошо кушаем и сладко спим», — написали сотрудники зоопарка.
Камышовые котята в Барнаульском зоопарке..
Ранее сообщалось, что камышовый кот Айко стал папой в день рождения директора Барнаульского зоопарка. Директор зоопарка Сергей Писарев рассказывал, что кот долго жил в одиночестве, а потому был злой. После долгих поисков удалось найти подругу — камышовую кошечку Жужу. Она приехала из Краснодара в январе. Родила кошечка, очевидно, не от барнаульца.
Камышовый кот Айко. Фото: vk.com/zoo_22
Также зоопарк показал видео с новорожденным кенгуренком, который пока еле виден и прячется в сумке у мамы Чаки. «Малыш-кенгуренок появляется на свет совсем крохой, не больше фасолинки, перебирается в теплую и уютную сумку мамы и развивается там в течение шести месяцев, по истечении которых уже выбирается из сумки», — рассказали в зоопарке.
Кенгуру Чаки с кенгуренком в Барнаульском зоопарке..
Также в этом году родила гималайская медведица Даша. Барнаульский зоопарк открыт для посещений. Сотрудники просят посетителей соблюдать тишину и спокойствие у вольеров с малышами, не стучать по стеклам, пытаясь привлечь внимание.
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ИСТОЧНИК KP.RU