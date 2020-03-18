Медвежонок родился в Барнаульском зоопарке

18 Март 2020 2020-03-18T09:21:52+03:00

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В Барнаульском зоопарке родился гималайский мишка. Малыш появился на свет еще 10 января.

Однако радостную новость в «Лесной сказке» сообщили только сегодня. Сейчас медвежонок уже немного подрос, но пока его мама никого к себе не подпускает, так что пол детеныша неизвестен.

Даша с детенышем.Автор: zoo22.ru

Напомним, для пары Даша и Жора это уже третий медвежонок. Годом ранее у них родились два детеныша. После того как они подросли, их перевезли в другие зоопарки. Немногим ранее в «Лесной сказке» на свет появились камышовые котята. Их мамой стала Жужа. Невесту для кота Айко привезли в этом году, но все это время она находилась на карантине. Роды прошли 8 марта, в день рождения директора зоопарка Сергея Писарева.

- А мне сегодня на день рождения камышовые киски сделали подарок. Родились два котенка. Если девочка, назову Мартой, если пацан, будет Серегой, в честь моего дня рождения, – сообщил он в своем Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU