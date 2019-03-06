2019-03-06T04:42:01+03:00
Дом. Семья

Малютки-очаровашки: в Барнаульском зоопарке родилась пара гималайских медвежат

У Даши и Жоры это первое потомство [фото]
Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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Новоиспеченные родители и один из детенышейНовоиспеченные родители и один из детенышейФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаульский зоопарк поделился счастливой новостью - в семье гималайских мишек появились на свет два чудесных малыша!

Новоиспеченными родителями стали стали Даша и Жора. По словам сотрудников зоопарка, их детеныши родились еще 18 января.

- В тот день мы услышали их милейшее пищание, - делятся они в Инстагарме.

Один из малышей Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из малышейФото: Олег УКЛАДОВ

Пока малюток не показывают посетителям, нашему фотокору удалось их сфотографировать только в "берлоге". Но во второй половине марта они уже начнут выбираться на прогулку и радовать гостей.

- Мы считаем, это самый символичный подарок дорогим женщинам к 8 марта! - говорят в зоопарке. - Наша Даша теперь не просто любимая женщина, но и прекрасная мамочка!

Жора и Даша Фото: Олег УКЛАДОВ

Жора и ДашаФото: Олег УКЛАДОВ

У семилетнего Жоры и десятилетней Даши это первое потомство. Парочка долго присматривалась друг к другу, привыкала, и, наконец, родила двух очаровашек. Возможно, малышей вместе с другими детками отправят в ясли, которые откроются в зоопарке этой весной.

Один из малышей Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из малышейФото: Олег УКЛАДОВ

Один из малышей Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из малышейФото: Олег УКЛАДОВ

Малыши Фото: Олег УКЛАДОВ

МалышиФото: Олег УКЛАДОВ

Жора и Даша Фото: Олег УКЛАДОВ

Жора и ДашаФото: Олег УКЛАДОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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