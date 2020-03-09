2020-03-09T07:50:32+03:00
Дом. Семья

Коты подарили директору барнаульского зоопарка необычный подарок

8 марта Сергей Писарев отпраздновал свой день рождения
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Камышовый котКамышовый котФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Камышовые коты подарили директору барнаульского зоопарка «Лесная сказка» котят на день рождения. 8 марта в «семье» котов родились два котенка.

О необычном подарке на день рождения Сергей Писарев рассказал на своей странице в инстаграм:

- А мне сегодня на день рождения камышовые киски сделали подарок. Родились два котенка. Если девочка, назову Мартой, если пацан – будет Серегой, в честь моего дня рождения, - смеется Писарев.

Напомним, летом прошлого года барнаульцев удивил бэби-бум в «Лесной сказке». В зоопарке в один день родились лосенок, пятнистый олененок и три львенка.

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В социальных сетях уже появились видео с родившимися львятами, лосенком и олененком (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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