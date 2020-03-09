Коты подарили директору барнаульского зоопарка необычный подарок
Камышовые коты подарили директору барнаульского зоопарка «Лесная сказка» котят на день рождения. 8 марта в «семье» котов родились два котенка.
О необычном подарке на день рождения Сергей Писарев рассказал на своей странице в инстаграм:
- А мне сегодня на день рождения камышовые киски сделали подарок. Родились два котенка. Если девочка, назову Мартой, если пацан – будет Серегой, в честь моего дня рождения, - смеется Писарев.
Напомним, летом прошлого года барнаульцев удивил бэби-бум в «Лесной сказке». В зоопарке в один день родились лосенок, пятнистый олененок и три львенка.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бэби-бум в зоопарке удивил жителей Барнаула
В социальных сетях уже появились видео с родившимися львятами, лосенком и олененком (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU