Алтайские вузы переходят на дистанционное обучение

16 Март 2020 2020-03-16T12:53:50+03:00

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Алтайские университеты переходят на дистанционное обучение — педагогический вуз уже отправил студентов по домам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил доцент кафедры философии и культурологии Владислав Вакаев.

— С завтрашнего дня в связи с карантином по коронавирусу Алтайский государственный педагогический университет переходит на дистанционное обучение. Пока до 30-го апреля, — написал депутат.

По информации «Политсиб.ру», министр образования Алтайского края Максим Костенко проведет совещание с ректорами алтайских вузов, на котором будет определена тактика дальнейшего поведения. Предполагается, что алтайские вузы примут единое решение, но конечное слово будет оставаться за федеральным «начальством».

Так, Алтайский государственный медицинский университет, который находится под патронажем не только Минобрнауки, но и Минздрава РФ, будет выполнять рекомендации именно последнего министерства.

Закрываются вузы и в Республике Алтай: госуниверситет в Горно-Алтайске перешел на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU