В Алтайском крае начали открывать трассы после улучшения погоды
В Алтайском крае открыли шесть трасс после улучшения погоды и расчистки снежных заторов.
Восстановлено движение на следующих участках дорог:
1) К-22 «Юдиха — Славгород» (от Баево до Знаменки Славгородского района);
2) К-21 от Рубцовска до села Круглое Угловского района;
3) К-02 «Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области»;
4) К-19 от Краснощеково до Курьи;
5) К-07 «Алейск — Буканское»;
6) К-10 «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай.
Остаются полностью закрытыми еще 10 ранее объявленных трасс, а также дорога между Бийском и Республикой Алтай. Кроме того, ограничение по трассе К-13 продлили на всю дорогу.
Также временно закрыто движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта по трассе К-34 от села Усятское Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алтайские спасатели помогли роженице добраться до больницы
Женщину пытались доставить на личном автомобиле из села Зеркалы в Шипуново. «Скорая» уже выехала навстречу, но автомобиль застрял (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU