В Алтайском крае начали открывать трассы после улучшения погоды

10 Март 2020 2020-03-10T13:45:49+03:00

Алтайские спасатели помогают ликвидировать ЧП на дорогах. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

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В Алтайском крае открыли шесть трасс после улучшения погоды и расчистки снежных заторов.

Восстановлено движение на следующих участках дорог:

1) К-22 «Юдиха — Славгород» (от Баево до Знаменки Славгородского района);

2) К-21 от Рубцовска до села Круглое Угловского района;

3) К-02 «Павловск — Камень-на-Оби — граница Новосибирской области»;

4) К-19 от Краснощеково до Курьи;

5) К-07 «Алейск — Буканское»;

6) К-10 «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай.

Остаются полностью закрытыми еще 10 ранее объявленных трасс, а также дорога между Бийском и Республикой Алтай. Кроме того, ограничение по трассе К-13 продлили на всю дорогу.

Также временно закрыто движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта по трассе К-34 от села Усятское Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU