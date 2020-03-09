2020-03-09T10:53:27+03:00
Общество

Алтайские спасатели помогли роженице добраться до больницы

У женщины начались схватки до приезда медиков
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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МЧСМЧСФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Спасатели ГУ МЧС по Алтайскому краю помогли беременной женщине добраться до больницы. Как сообщили в пресс-службе министерства, у женщины начались схватки до приезда скорой помощи.

Все произошло в Шипуновском районе 8 марта. У женщины начались схватки до прибытия автомобиля скорой помощи, и её пытались доставить на личном автомобиле из села Зеркалы в Шипуново. «Скорая» уже выехала навстречу, но автомобиль застрял. Тогда фельдшер обратился за помощью в МЧС. Группа спасателей Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда имени Виктора Зюкова при помощи снегоболотохода «Лось» доставили беременную женщину в больницу.

Также в Топчихинском районе спасатели помогли семье выбраться из «снежного плена» на ГТ-С (гусеничный транспортер-снегоболотоход).

- В районе административного центра Топчиха легковой автомобиль, съехав с основной дороги, на второстепенную не смог самостоятельно вернуться на чистый от снега участок дороги. Была оказана помощь водителю и его семье, в машине находился ребенок, - рассказали в министерстве.

Напомним, в крае бушует непогода. На нескольких трассах действуют ограничения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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