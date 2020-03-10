В Алтайском крае закрыли 15 трасс
В Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на 14 краевых автодорогах:
1) К-26 «А-322 — Горняк — Староалейское»;
2) К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска);
3) К-09 (от Поспелихи до границы Республики Казахстан);
4) К-20 от Поспелихи до Новичихи;
5) К-18 «Алейск — Чарышское»;
6) К-07 «Алейск — Буканское»;
7) К-24 «Троицкое — Целинное»;
8) К-19 от Краснощеково до Курьи;
9) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» (до села Краснодарское Усть-Пристанского района);
10) К-22 «Юдиха — Славгород» (от Баево до Знаменки Славгородского района);
11) К-12 от села Солоновка до Солонешного;
12) К-65 «Быстрянка — Красногорское»;
13) К-10 «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай;
14) Н-2002 «Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка»;
Также временно закрыто движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта по трассе К-34 от села Усятское Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района.
Телефоны диспетчерских служб
Дежурный «Алтайавтодора» (по региональным трассам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;
Дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;
Дежурный МЧС: 8 (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
Дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU