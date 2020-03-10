В Алтайском крае закрыли 15 трасс

10 Март 2020 2020-03-10T07:29:08+03:00

Полностью прекратили движение на 14-ти из них

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В Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на 14 краевых автодорогах:

1) К-26 «А-322 — Горняк — Староалейское»;

2) К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска);

3) К-09 (от Поспелихи до границы Республики Казахстан);

4) К-20 от Поспелихи до Новичихи;

5) К-18 «Алейск — Чарышское»;

6) К-07 «Алейск — Буканское»;

7) К-24 «Троицкое — Целинное»;

8) К-19 от Краснощеково до Курьи;

9) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» (до села Краснодарское Усть-Пристанского района);

10) К-22 «Юдиха — Славгород» (от Баево до Знаменки Славгородского района);

11) К-12 от села Солоновка до Солонешного;

12) К-65 «Быстрянка — Красногорское»;

13) К-10 «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай;

14) Н-2002 «Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка»;

Также временно закрыто движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта по трассе К-34 от села Усятское Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района.

Телефоны диспетчерских служб

Дежурный «Алтайавтодора» (по региональным трассам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

Дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

Дежурный МЧС: 8 (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

Дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU