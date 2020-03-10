2020-03-10T07:29:08+03:00
Авто

В Алтайском крае закрыли 15 трасс

Полностью прекратили движение на 14-ти из них
Анастасия Корягина
Поделиться:
Фото: 22.mchs.gov.ruФото: 22.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

В Алтайском крае ограничили движение для всех видов транспорта на 14 краевых автодорогах:

1) К-26 «А-322 — Горняк — Староалейское»;

2) К-03 (от Змеиногорска до Рубцовска);

3) К-09 (от Поспелихи до границы Республики Казахстан);

4) К-20 от Поспелихи до Новичихи;

5) К-18 «Алейск — Чарышское»;

6) К-07 «Алейск — Буканское»;

7) К-24 «Троицкое — Целинное»;

8) К-19 от Краснощеково до Курьи;

9) К-13 «Алейск — Петропавловское — Смоленское» (до села Краснодарское Усть-Пристанского района);

10) К-22 «Юдиха — Славгород» (от Баево до Знаменки Славгородского района);

11) К-12 от села Солоновка до Солонешного;

12) К-65 «Быстрянка — Красногорское»;

13) К-10 «Катунское — Красный Яр — Алтайское — граница Республики Алтай;

14) Н-2002 «Красногорское — Усть-Кажа — Сосновка»;

Также временно закрыто движение для большегрузного и пассажироперевозящего транспорта по трассе К-34 от села Усятское Бийского района до села Верх-Кажа Красногорского района.

Телефоны диспетчерских служб

Дежурный «Алтайавтодора» (по региональным трассам): 8 (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

Дежурный Упрдор «Алтай» (по федеральным трассам): 8 (3852) 63-14-59;

Дежурный МЧС: 8 (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

Дежурный УГИБДД: 8 (3852) 39-35-86.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле: снег, гололед (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Женсовет Алтай-Кокса возглавил новый лидер
В Барнауле откроют новый ТЦ на месте «Аксиомы»
В Алтайском крае закрыли 15 трасс
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Cadillac и Chevrolet со скидками до 15%
В Алтайский край приехало почти 90 тысяч мигрантов
Город стоит: Барнаул сковали 9-балльные пробки
Прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле: снег, гололед
В Барнауле выставили на продажу недорогой коттедж
Алтайские автотуристы завоевали бронзовые медали чемпионата мира
Бдительная пенсионерка не повелась на уловки мошенников и обратилась в полицию
Алтайские спасатели помогли роженице добраться до больницы
Алтайский конькобежец взял «серебро» на Кубке мира
В Заринске при пожаре погиб мужчина и пострадала женщина
Коты подарили директору барнаульского зоопарка необычный подарок
В Бийске подсветили стелу на въезде в город
Алтайские сотрудники ГИБДД на дорогах поздравляли дам
Барнаульцы рассказали, как повеселились на концерте «Руки вверх!»
В Алтайском крае все еще перекрыты 10 трасс из-за непогоды
Глава Барнаула поздравил дам с Международным женским днем
Пенсионерка из Рубцовска попыталась украсть мясо перед 8 марта
В Алтайском крае перекрыли восемь трасс из-за бурана
В Алтайском крае продолжает ухудшаться погода
Алтайские семьи получили выплаты на покупку жилья
В Барнауле стартуют мотогонки на льду
17-летний парень из Алейска борется с рецидивом рака