Прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле: снег, гололед
Синоптики дали прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле. Согласно данным алтайского гидрометцентра, сегодня в городе снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.
- Температура будет держаться на отметках 0...-2 градуса, ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, - сообщают специалисты.
В целом по краю погода 10 марта теплее, чем в Барнауле - до +2, в предгорьях до +7. Также мокрый снег и гололед. Местами в регионе сохранятся метели.
- Порывы достигнут 17 метров в секунду, - отмечают синоптики.
Штормовое предупреждение при этом отсутствует.
Напомним, в минувшие выходные в Алтайском крае из-за сильных метелей перекрывали дороги, в снежных заносах и перемётах нередко застревали автомобили.
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ИСТОЧНИК KP.RU