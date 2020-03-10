2020-03-10T04:09:51+03:00
Общество

Прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле: снег, гололед

По прогнозу погоды на 10 марта 2020 года, в Барнауле будет 0...-2 градуса
САПОЖКОВА Александра
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Погода в Алтайском крае 10 марта 2020 годаПогода в Алтайском крае 10 марта 2020 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики дали прогноз погоды на 10 марта 2020 года в Барнауле. Согласно данным алтайского гидрометцентра, сегодня в городе снег, мокрый снег, на дорогах сильная гололедица.

- Температура будет держаться на отметках 0...-2 градуса, ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, - сообщают специалисты.

В целом по краю погода 10 марта теплее, чем в Барнауле - до +2, в предгорьях до +7. Также мокрый снег и гололед. Местами в регионе сохранятся метели.

- Порывы достигнут 17 метров в секунду, - отмечают синоптики.

Штормовое предупреждение при этом отсутствует.

Напомним, в минувшие выходные в Алтайском крае из-за сильных метелей перекрывали дороги, в снежных заносах и перемётах нередко застревали автомобили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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