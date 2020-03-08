2020-03-08T10:14:52+03:00
Происшествия

В Алтайском крае перекрыли восемь трасс из-за бурана

Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок
БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае продолжают перекрывать трассы из-за бурана и практически нулевой видимости. Как сообщается на портале «Алтайавтодор», по состоянию на 13.00 ограничено движение для всех видов транспорта на автодорогах:

Спасатели МЧС информируют водителей, которые планировали дальние поездки о том, что лучше переждать метель.

Телефоны диспетчерских служб:

- дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

- дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

- дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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