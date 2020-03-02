Барнаульские дольщики просят у властей края деньги на завершение строительства дома

2 Март 2020 2020-03-02T09:28:30+03:00

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Будущие жители многострадального дома на Павловском тракте, 291 атаковали Instagram губернатора Алтайского края с требованиями помочь им решить жилищную проблему.

Застройщиком дома является компания «Барнаулкапстрой». Та самая, где в конце февраля был задержан генеральный директор Александр Канаков. Его подозревают в выстраивании коррупционных схем и взяточничестве.

Буквально на днях дольщики атаковали личную страницу губернатора Виктора Томенко в Instagram, сообщает ИА «Толк».

- «Моему сыну приходится ездить в школу на общественном транспорте через полгорода. Уже так два года. Нервы сдают у меня и мужа. Жизнь не в радость. Очень просим помочь нам в данном вопросе», «Помогите, пожалуйста, … получить ключи от своих квартир. Уже два года ждем. Очень на вас надеемся, что вы нас услышите», «А между тем мы третий год платим ипотеку за квартиру, которой нет», – пишут несостоявшиеся новоселы.

Спустя некоторое время подписчики стали замечать, что подобные комментарии «подчищают». На эти претензии начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко отметил, что: «Ваши вопросы по данному дому приняты. Находятся на рассмотрении в Минстрое, Жилищной инспекции, администрации города. Там в курсе ситуации, правительством дано поручение более предметно разобраться».

Официальный же ответ дольщикам обещали предоставить в течение 2 марта.

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Как рассказал гендиректор компании-застройщика «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, большую часть квартир в первом подъезде жильцы осмотрели и сделали замечания, по которым составили акты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU