Барнаульские дольщики просят у властей края деньги на завершение строительства дома
Будущие жители многострадального дома на Павловском тракте, 291 атаковали Instagram губернатора Алтайского края с требованиями помочь им решить жилищную проблему.
Застройщиком дома является компания «Барнаулкапстрой». Та самая, где в конце февраля был задержан генеральный директор Александр Канаков. Его подозревают в выстраивании коррупционных схем и взяточничестве.
Буквально на днях дольщики атаковали личную страницу губернатора Виктора Томенко в Instagram, сообщает ИА «Толк».
- «Моему сыну приходится ездить в школу на общественном транспорте через полгорода. Уже так два года. Нервы сдают у меня и мужа. Жизнь не в радость. Очень просим помочь нам в данном вопросе», «Помогите, пожалуйста, … получить ключи от своих квартир. Уже два года ждем. Очень на вас надеемся, что вы нас услышите», «А между тем мы третий год платим ипотеку за квартиру, которой нет», – пишут несостоявшиеся новоселы.
Спустя некоторое время подписчики стали замечать, что подобные комментарии «подчищают». На эти претензии начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Нечепуренко отметил, что: «Ваши вопросы по данному дому приняты. Находятся на рассмотрении в Минстрое, Жилищной инспекции, администрации города. Там в курсе ситуации, правительством дано поручение более предметно разобраться».
Официальный же ответ дольщикам обещали предоставить в течение 2 марта.
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Как рассказал гендиректор компании-застройщика «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, большую часть квартир в первом подъезде жильцы осмотрели и сделали замечания, по которым составили акты (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU