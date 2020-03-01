Спасатели доставили продукты в заваленное снегом алтайское село

1 Март 2020 2020-03-01T14:41:36+03:00

После снегопадов проезд до сих пор не расчищен к пяти селам

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Спасатели на снегоходах привезли продукты питания жителям населенного пункта Предгорный Змеиногорского района. Он до сих пор отрезан от мира снежными завалами, добраться туда на обычном транспорте невозможно.

Напомним, в феврале на Алтае прошли обильные снегопады из-за которых стал невозможен проезд к некоторым селам. На сегодня остается затрудненным проезд к пяти населенным пунктам в пяти районах: Старая Ажинка Солтонского района; Отдаленный Усть-Пристанского района; Сосновка Чарышского района; Степное Смоленского района и Предгорный Змеиногорского района. Расчистка дорог от снега до этих пунктов продолжается.

На сегодня погода в регионе стабилизировались. Ситуация находится на контроле МЧС по Алтайскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU