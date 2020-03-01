2020-03-01T14:41:36+03:00
Происшествия

Спасатели доставили продукты в заваленное снегом алтайское село

После снегопадов проезд до сих пор не расчищен к пяти селам
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Спасатели доставили продукты в заваленное снегом алтайское селоСпасатели доставили продукты в заваленное снегом алтайское селоФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

Спасатели на снегоходах привезли продукты питания жителям населенного пункта Предгорный Змеиногорского района. Он до сих пор отрезан от мира снежными завалами, добраться туда на обычном транспорте невозможно.

Напомним, в феврале на Алтае прошли обильные снегопады из-за которых стал невозможен проезд к некоторым селам. На сегодня остается затрудненным проезд к пяти населенным пунктам в пяти районах: Старая Ажинка Солтонского района; Отдаленный Усть-Пристанского района; Сосновка Чарышского района; Степное Смоленского района и Предгорный Змеиногорского района. Расчистка дорог от снега до этих пунктов продолжается.

На сегодня погода в регионе стабилизировались. Ситуация находится на контроле МЧС по Алтайскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От танков до снегоболотоходов: как на Алтае добираются до заваленных снегом сел

В Алтайском крае некоторые села оказались отрезанными от мира после мощных снегопадов. Чтобы пробиться туда, приходится вызывать тяжелую артиллерию (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24