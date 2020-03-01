Спасатели доставили продукты в заваленное снегом алтайское село
Спасатели на снегоходах привезли продукты питания жителям населенного пункта Предгорный Змеиногорского района. Он до сих пор отрезан от мира снежными завалами, добраться туда на обычном транспорте невозможно.
Напомним, в феврале на Алтае прошли обильные снегопады из-за которых стал невозможен проезд к некоторым селам. На сегодня остается затрудненным проезд к пяти населенным пунктам в пяти районах: Старая Ажинка Солтонского района; Отдаленный Усть-Пристанского района; Сосновка Чарышского района; Степное Смоленского района и Предгорный Змеиногорского района. Расчистка дорог от снега до этих пунктов продолжается.
На сегодня погода в регионе стабилизировались. Ситуация находится на контроле МЧС по Алтайскому краю.
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ИСТОЧНИК KP.RU