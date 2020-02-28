Отец и сын из Алтайского края превращали несовершеннолетних в проституток

28 Февр. 2020 2020-02-28T06:22:22+03:00

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В Алтайском крае будут судить трех жителей Рубцовска за вовлечение девушек в занятие проституцией и организацию бизнеса на этом. Об этом сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, с февраля 2017 по январь 2019 года 31-летний ранее судимый мужчина создал преступную группу с участием своего отца и знакомой. Они выполняли роль водителя-охранника и диспетчера по приему заказов, а главарь был собственно сутенером.

Путем различных обещаний и уговоров они вовлекли в занятия проституцией двух девушек, в том числе одну несовершеннолетнюю, которую нашли в соцсети. Кроме того, они использовали трех подростков из числа жительниц Рубцовска и других районов края.

Девочки встречались с клиентами на арендованной организатором квартире в Рубцовске, а также в гостиницах и саунах города.

Вину все трое признали, уголовное дело направили в суд. Им грозит до шестии лет колонии по одной статье и до 15 — по другой.

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ИСТОЧНИК KP.RU