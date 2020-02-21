2020-02-21T05:52:32+03:00
Происшествия

На сайте алтайского колледжа рекламировали проституток из Питера

Сайт подвергся атаке хакеров
БОРЗОВ Денис
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Фото: скрин сайта алтайского колледжаФото: скрин сайта алтайского колледжа
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На портале Алтайского госколледжа рекламировали проституток. Дело в том, что сайт подвергся атаке хакеров. Продвинутые пользователи интернета взломали портал, и в основном меню со сведениями об образовании и страницей директора соседствовала реклама Санкт-Петербургских проституток и продажных дам со станции метро «Пионерская».

Как сообщает «ТОЛК», «Главное меню» не врало, работало. Если пользователь проходил по ссылке с разделов, он перемещался на портал, где продают проституток. Также там можно было «насладиться» фотографиями продажных дам, которые работают в элитных эскорт-салонах культурной столицы России.

Сейчас сайт altgk.ru уже недоступен. Как пояснили в самом образовательном учреждении, он подвергся взлому и уже не является основным интернет-порталом образовательного учреждения. Теперь страничка колледжа - www.алтгк.рф.

У работников колледжа не было доступа к «админке» прошлого сайта, поэтому ничего сделать они не могли, кроме обращения в прокуратуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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