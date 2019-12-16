Исповедь проститутки: «От одних сбегала в окно, другие заваливали драгоценностями»

Вика пошла на панель в 19 лет. От отчаяния. Чтобы прокормить своего грудного ребенка. За красоткой с красными волосами ухлестывали десятки мужчин, засыпая ее подарками в надежде, что она будет принадлежать только им. Но когда девушка, наконец, решилась сказать «да», на следующий день после свадьбы ее муж умер. Сейчас ей 35 лет, она сидит в одной из алтайских колоний, а ее ребенок растет в другой семье и не знает, кто его настоящая мать. Бывшая ночная бабочка согласилась встретиться с корреспондентом «КП» и рассказать о своей жизни.

Разбитое сердце

Войдя в комнату, Вика (все имена изменены по просьбе собеседницы – прим.авт.) села на краешек дивана. Прямая спина, аккуратно расчесанные волосы, на лице макияж. Она поправляет длинные темные волосы и говорит с хрипотцой. Ее красота давно поблекла от шальной жизни, но в глазах до сих пор пляшут черти. Она располагает к себе с первых минут. С такими нет стеснения, к таким идут от правильных жен и холода в постели.

- Я не жалею, что занималась этим, - с вызовом говорит бывшая ночная бабочка. – Это вышло случайно. Я была отличницей в школе, учителя мне пророчили спортивную карьеру. Но в 17 лет познакомилась с парнем старше на девять лет, это была любовь с первого взгляда. Бросила школу, чтобы больше времени проводить с ним, жили у меня в отдельной квартире, я забеременела, а через три месяца после рождения сына он ушел.

Оказалось, объявилась его бывшая жена, от которой у него была дочка – все это время она сидела в колонии за наркотики, а когда вышла, парень побежал к ней. У вчерашней школьницы не осталось денег даже на хлеб.

- Просить у него денег было бессмысленно, он начал наркоманить и спускал на это все деньги, а с родителями я не общалась уже много лет – меня с 9 лет воспитывала бабушка. Ее в этот момент не было в городе – она уехала на несколько месяцев в другой регион к родне. Я пошла убирать подъезды по утрам, пока малыш спал или за ним присматривала подруга. Рядом с домом был круглосуточный магазин. Хозяйка предложила подметать территорию вокруг него. За каждый раз мне платили по 50 рублей - я брала на эти деньги молоко и булочки.

Крупы и детские смеси еще оставались дома. Соседи давали картошку.

- Я не могла купить даже детское мыло, приходилось мыть малыша хозяйственным. Иногда приходили друзья, что-то приносили, тем и жили. Почти каждый день – страх, что завтра будет нечем накормить ребенка. В таком ритме я прожила четыре месяца, - рассказывает женщина.

Как-то, пока она подметала участок у магазина, из него вышли три девушки. Ничего не спрашивая, одна из них протянула Вике визитку со словами «захочешь сменить работу – позвони».

- Через неделю, когда гуляли с сыном, дочка соседки вышла из киоска с чупа-чупсом. Мой Витя потянулся к ней за этим леденцом, заплакал. Эта женщина отчитала меня, мол, чего у тебя ребенок голодный. Я пришла домой, уложила его спать, села и заплакала. А потом набрала номер на визитке.

Шальные деньги

На следующий день она оставила сына с подругой и поехала на вызов. За ней и другими девочками заехал свой таксист. По ее словам, страшно было жутко, сердце колотилось, как сумасшедшее, а ноги тряслись. Водитель заметил это, повернулся и спрашивает – точно решила? Я могут отвезти тебя домой прямо сейчас…

- Я взяла себя в руки и сказала, что все в порядке. В ту ночь у меня было четыре клиента, когда я вышла от последнего, меня рвало от отвращения к самой себе. Таксист повез меня домой. В кармане у меня было пять тысяч. По дороге я заехала в магазин и, в первую очередь, забила холодильник и купила малышу одежду. Я его накупала, одела в красивые штанишки, как сейчас их помню – розового цвета в голубой цветок - и мы пошли гулять. Зашли в магазины, я бросала в корзину все, к чему он тянулся ручками. И мне больше не приходилось говорить ему «нет», - вспоминает Вика.

После этого деньги потекли рекой, за ночь выходило в среднем по пять-десять тысяч рублей. Молодая девчонка с хорошей фигурой была нарасхват. По ее словам, она обслуживала около десяти постоянных клиентов и лишь изредка брала новых. Встречались в сауне или на базе отдыха недалеко от Заринска. Клиенты были разные - бегущие от опостылевших жен, одинокие, молодые парни, решившие покуражиться.

- Меня любили из-за прямоты и открытости, я ни в чем не врала, разве только притворялась про оргазмы, но какая женщина этого не делает? – с видом сытой кошки говорит Вика. - Но изредка были и такие, с кем было хорошо до дрожи. Было трое любимчиков - они могли заплатить за четыре часа, и мы просто гуляли или говорили. Один из них был старше меня лет на 15, ездил ко мне из Новосибирска. Однажды позвонил, говорит, собирайся, хочу подарок тебе сделать, уже обо всем договорился, тебя отпустят. А я, представляете, в бигуди и халате. Я прямо так и села к нему в машину. Приехали в Барнаул, пошли по магазинам, одел меня полностью с иголочки, как Джулию Робертс в «Красотке». В салоне сделали макияж, я смотрела на себя в зеркало и не могла узнать – там была полная противоположность мне обычной. После этого мы поехали в Новосибирск, в театр. Там показывали комедию будто про меня - «За двумя зайцами». Он подарил мне цветы, а потом привез домой. Секса не было, - вспоминает женщина.

Наверное, хотел показать ей, что существует и другая жизнь, после он просил Вику бросить профессию и поехать с ним, но она так и не решилась. Говорит, испугалась, что он потом начнет ее попрекать прошлым.

- Были и другие, кто звали с собой. Один мальчик из Новокузнецка, например. Я у него была первой женщиной. Он постоянно приезжал, просил с ним поехать, но я отказывалась – не любила никого из них, а притворяться не хотелось. Я получала от этого удовольствие – они засыпали меня подарками, дарили дорогие серьги, кольца, телефоны, я была одета, как конфетка. Променять все это на зарплату в 10 тысяч рублей? Я уже не могла! - рассказывает Виктория.

Секс на кладбище и толпа нелегалов

По словам жрицы любви, за пять лет работы ее ни разу не ударили, не пришлось отрабатывать ни одного субботника, хотя у ее коллег такие истории были.

- Бог отвел. Как-то поехала на вызов, таксист, который по совместительству телохранителем был, зашел в квартиру проверить, один ли там клиент, как было заявлено. Все было нормально, и он ушел. Это была комната в малосемейке. Клиент вышел в туалет, и я слышу, как хлопнула дверь в коридор. Выглядываю, а там толпа то ли таджиков, то ли узбеков ко мне идет. Человек 20 - не меньше! Мы были на третьем этаже, но повезло, что рядом с окном рос тополь, я выпрыгнула и по нему спустилась – ноги и руки в кровь разодраны, но зато сама цела, - вспоминает дама полусвета.

Про особенности своих клиентов Виктория говорит неохотно, мол, профессиональная этика не позволяет.

- Был парень один, он меня несколько раз возил на кладбище – у него был такой фетиш. Почему именно там, он объяснить не мог. Да я особо и не расспрашивала – сначала было страшно, конечно, с видом на кресты это делать, но я сразу отказалась выходить из машины, - говорит девочка по вызову.

Судимость и лишение прав на ребенка

Пока Вика работала, с малышом сидела бабушка. К тому времени бросать свое ремесло девушка уже не собиралась – вкус легких денег оказался хоть и с душком, но сладок. Вскоре она попробовала наркотики.

- Наверное, был нервный срыв после одного жуткого заказа. Я провела на нем часов пять, мужчина был один, но я очень устала. Все это время он меня унижал – я была, как кролик перед удавом, не могла уйти или отказаться выполнять его приказы, он делал со мной такие вещи, которые я никогда и никому не позволяла. Приехала домой, меня тошнило. Зашел в гости знакомый, он сидел на игле, но это не мешало нам дружить. Предложил поставить «пять точек» (доза в полкуба – прим.авт.), и я согласилась, сразу стало легко и спокойно. Ну, а дальше это уже стало систематичным, - говорит женщина.

В 2009 году ее посадили за организацию наркопритона. По словам путаны, она сдала квартиру двум наркоманам.

- У них было две приемки (полиция дважды ловила их на изготовлении наркотиков – прим.авт.), а на меня завели уголовное дело за наркопритон. Они дали показания, что я знала, что они там делают, - говорит женщина.

Ей дали почти два года и лишили родительских прав в пользу отца ребенка – бабушка воспитывать его не могла.

- Когда я освободилась, сын меня уже не помнил. Да и понятно почему – к тому времени я стала наркоманкой, не бывала дома. Я думала, что делаю это все ради сына, но оказалось, что я его сразу же потеряла. И я не стала вмешиваться – зачем ему мать-наркоманка и проститутка, - говорит женщина.

Кстати, папаша ребенка бросил семью, а сам уехал в Барнаул, где стал жить с новой женщиной, которая родила ему дочку. По словам Вики, в прошлом году его убили случайные грабители на улице.

Любовница смерти

Вика попыталась завязать с прошлым, познакомилась с мужчиной. Он был старше ее на 23 года.

- Мы встретили вместе 2012 год. Купили дом в деревне, хотели завести кроликов. Я мечтала о семейном очаге и уюте, думала, жизнь дает мне еще один шанс, но мне предъявили счет за прошлые грехи. Мы расписались с ним 5 мая, а на следующий день он умер. Поскользнулся на улице, ударился головой, осколок кости вошел в мозг. На следующий день я пошла в паспортный стол и сказала, что не хочу менять фамилию. Скоро кончились деньги, мне позвонили старые знакомые и позвали на работу. Это был корпоратив, за три дня мне заплатили около 50 тысяч. Я вернулась к прошлой жизни, только катилась вниз еще быстрей, чем раньше, - говорит женщина.

Через год по пьянке она избила знакомого, за это ее снова посадили.

- Я вышла в 2015 году, пришла домой на два могильных холма - умерли бабушка с дедушкой. Я оказалась совсем одна, и мне было уже совсем все равно, что со мной происходит. Кололась, обслуживала дальнобойщиков, от былой красоты ничего не осталось. Наверное, повезло, меня снова закрыли – подружку поймали с пакетом конопли, а она сказала, что это я ей дала. Клянусь, я никогда не курила, у меня жуткая аллергия на травку. Менты убедили написать явку с повинной, так я оказалась здесь, - рассказывает наркоманка.

Женщина выходит на свободу осенью 2020 года, собирается поехать в Краснодар, где живет ее мать. Она уверяет, чтоб больше никогда не вернется к старой жизни:

- У меня ВИЧ, наверное, заразилась в каком-то притоне от общей иглы. Я принимают терапию в колонии, но, по прогнозам, мне осталось жить лет десять, и я хочу провести их рядом с близкими. На юге никто меня не знает, надеюсь, удастся сбежать от старой жизни, а нет – так и не жалко. Говорят, просветления можно достичь и темным путем – опустившись на самое дно греха.