Жителей Алтайского края интересуют Масленица, рецепты блинов, 8 марта

25 Февр. 2020 2020-02-25T08:02:16+03:00

А также какого числа Пасха и Великий пост

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Яндекс составил рейтинг тем, которые интересовали жителей Алтайского края в минувшие сутки 24-25 февраля.

На первом месте – Масленица. Запрос, связанный с этим праздником, который начался 24 февраля и закончится 1 марта, вводили 85 раз. Само собой, в Масленичную неделю не обойтись без блинов. Их рецепты искали 59 раз.

Также пользователи вбивали в поисковую строку Яндекса запросы «какого числа Пасха» и «Великий пост». Напомним, что Великий пост начинается сразу после окончания Масленицы – 2 марта. А Пасха в 2020 году будет отмечаться 19 апреля.

Отдыхать в честь Международного женского дня (это тоже интересует жителей края) будем 7, 8 и 9 марта.

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Так, в Барнаульском зоопарке гостей ждут концерт, шашлыки, блинчики, песни, хороводы, конкурсы. Чучело зимы высотой более пяти метров уже изготовлено - его сожгут в конце праздника (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU