Жителей Алтайского края интересуют Масленица, рецепты блинов, 8 марта
Яндекс составил рейтинг тем, которые интересовали жителей Алтайского края в минувшие сутки 24-25 февраля.
На первом месте – Масленица. Запрос, связанный с этим праздником, который начался 24 февраля и закончится 1 марта, вводили 85 раз. Само собой, в Масленичную неделю не обойтись без блинов. Их рецепты искали 59 раз.
Также пользователи вбивали в поисковую строку Яндекса запросы «какого числа Пасха» и «Великий пост». Напомним, что Великий пост начинается сразу после окончания Масленицы – 2 марта. А Пасха в 2020 году будет отмечаться 19 апреля.
Отдыхать в честь Международного женского дня (это тоже интересует жителей края) будем 7, 8 и 9 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU