Водолазы не нашли пропавших барнаульских рыбаков

25 Февр. 2020 2020-02-25T05:41:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Каменском районе водолазы долгое время обследовали протоку Оби недалеко от деревни Духовая. Именно там предположительно могли утонуть двое рыбаков из Барнаула. В итоге спасателям не удалось никого найти, сообщают «Каменские известия».

Так поисковая операция после того, как никого не нашли, была приостановлена. Тем не менее, один из родственников пропавших барнаульцев хочет 25 февраля продолжить поиски самостоятельно, с помощью водонепроницаемой камеры.

Напомним, двое рыбаков пропали 23 февраля. Следы от их снегохода заканчиваются у майны, а в воде были найдены перчатка и сапог. Мужчин искали двое суток.

Алтайские спасатели предупреждают, что при температуре воздуха выше нуля, которая держится больше трех дней, прочность льда значительно снижается. Поэтому жителям региона настоятельно рекомендуют сейчас не выходить на лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Огромные сосулины на крыше бесхозного дома беспокоят бийчан

Бийчане обсуждают в социальных сетях гигантские сосульки на крыше бесхозного дома по улице Социалистическая, 96/2. У двухэтажки нет обслуживающей организации, а убирать наледь с крыши жильцы должны за свой счет (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU