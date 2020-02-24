2020-02-24T08:43:52+03:00
Происшествия

В Каменском районе ищут барнаульских рыбаков, провалившихся под лед

Поиски ведут вторые сутки
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
Поделиться:
ЛедЛедФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю
Изменить размер текста:

В Каменском районе вторые сутки ищут барнаульских рыбаков, которые, предположительно, провалились под лед. В воде нашли сапог и перчатку.

Как сообщили в администрации района, 23 февраля в 15:00 на пульт дежурного МО МВД России «Каменский» поступило сообщение о том, что в районе обской протоки Старая Обь обнаружили след снегохода, который кончался у проруби.

Выяснилось, что двое жителей Барнаула, 50 и 60 лет, приехали рыбачить в Каменский район, поставили палатку и пропали. Вероятно, мужчины ехали на снегоходе, когда из-за теплой погоды треснул лед.

Ранее в ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что при температуре воздуха выше нуля, держащейся более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Жителям региона напоминают, что сейчас лучше воздержаться от выхода на лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае может повториться паводок 2018 года

Подтопленными могут оказаться более 200 сел (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мать барнаульской школьницы пожаловалась на бездействие учителя, не вызвавшего «скорую»
«Это любовь»: барнаульцы в ссоре выкинули с балкона компьютер и балконную дверь
Певица Глюкоза оценила клип барнаульских студентов на свою песню
В Каменском районе ищут барнаульских рыбаков, провалившихся под лед
В Барнауле мужчина «свистнул» деньги из сумки в автобусе
В Барнауле на городских клумбах высадят почти 90 тысяч цветов
Педагог из Барнаула отгадала слово на «Поле чудес»
В Барнауле на пожаре погиб человек
На Чуйском тракте произошло ДТП с участием четырех иномарок
В Барнауле приведут в порядок городские часы
Барнаулец избил и ограбил парня из-за 50 рублей
В Бийске решили отложить ремонт фасада дома после обрушения до 25 февраля
В Алтайском крае потеплеет до +4
Здание кафе загорелось в Барнауле
Новые контейнеры и бункеры для сбора мусора установили в Камне-на-Оби
В Бийске у пятиэтажки обрушился фасад
Барнаулец лишился 500 тысяч рублей, поверив мошенникам
В Барнауле женщина незаконно получила грант на 863 тысячи рублей
Алтайский легкоатлет Сергей Шубенков выделил миллион на благотворительность
Виктор Томенко посетил Алтайский район и открыл зимнюю сельскую Олимпиаду