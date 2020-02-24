В Каменском районе ищут барнаульских рыбаков, провалившихся под лед

24 Февр. 2020 2020-02-24T08:43:52+03:00

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В Каменском районе вторые сутки ищут барнаульских рыбаков, которые, предположительно, провалились под лед. В воде нашли сапог и перчатку.

Как сообщили в администрации района, 23 февраля в 15:00 на пульт дежурного МО МВД России «Каменский» поступило сообщение о том, что в районе обской протоки Старая Обь обнаружили след снегохода, который кончался у проруби.

Выяснилось, что двое жителей Барнаула, 50 и 60 лет, приехали рыбачить в Каменский район, поставили палатку и пропали. Вероятно, мужчины ехали на снегоходе, когда из-за теплой погоды треснул лед.

Ранее в ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что при температуре воздуха выше нуля, держащейся более трех дней, прочность льда снижается на 25%. Жителям региона напоминают, что сейчас лучше воздержаться от выхода на лед.

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ИСТОЧНИК KP.RU