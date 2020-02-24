Огромные сосулины на крыше бесхозного дома беспокоят бийчан

24 Февр. 2020 2020-02-24T14:12:32+03:00

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Бийчане обсуждают в социальных сетях гигантские сосульки на крыше бесхозного дома по улице Социалистическая, 96/2. У двухэтажки нет обслуживающей организации, а убирать наледь с крыши жильцы должны за свой счет.

Информация появилась в паблике «Инцидент Бийск». По словам одного из жильцов, здание признано аварийным и непригодным для жизни. Управляющей компании у него нет. Это значит, что жильцы должны нанимать рабочих для уборки наледи и снега с крыши. Но жители не спешат это делать, так как на втором этаже потоп, и работы проводить – опасно, дом разваливается. Кроме того, на доме нет части крыши.

- Там такое всю зиму, - пишет Александр Манских.

Один из комментаторов считает, что «такой барак сносить нужно вместе с сосульками, жильцов расселять». Также он предложил заселить в дом действующего мэра наукограда. Дом, кстати, обещают расселить до 2025 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU