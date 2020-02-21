25 школ и 27 детсадов в Алтайском крае не работают из-за эпидемии ОРВИ

21 Февр. 2020 2020-02-21T07:43:51+03:00

При этом темпы заболеваемости снижаются

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В Алтайском крае почти на треть превышен эпидемический порог. С 10 по 16 февраля зарегистрировали 22,3 тыс. случаев заболеваний. Однако это на 13% ниже, чем на предыдущей неделе — темпы заболеваемости снижаются.

По данным алтайского Роспотребнадзора, 69% заболевших — дети до 14 лет. 25 школ и 27 детский садов в регионе не работают из-за карантина (отсутствия более 20% учащихся). Частично прекращен учебный процесс в 143-х классах 60-ти школ, а также в 17-ти группах 12-ти дошкольных учреждениях.

Зафиксирована циркуляция вирусов гриппа типов В, А /H1N1/2009, A/H3N2/, а также циркуляция риносинцитиальных вирусов негриппозной этиологии.

Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо:

- избегать мест массового скопления людей,

- при наличии заболевания использовать медицинскую маску для защиты окружающих от чихания и кашля, и своевременно ее менять;

- тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест и перед приемом пищи;

- регулярно проводить влажную уборку в доме и в офисе, проветривать помещение;

- ежедневно бывать на свежем воздухе;

- организовать рациональный режим питания, труда и отдыха.

При первых признаках заболевания немедленно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU