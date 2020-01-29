Из-за эпидемии ОРВИ в Алтайском крае вели карантин

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:00:17+03:00

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Алтайский Роспотребнадзор ввел карантин из-за превышения эпидемического порога по ОРВИ. Решение приняла главный санитарный врач по краю Ирина Пащенко. Порог заболеваемости в регионе превышен на 53,8%, каждую неделю число заразившихся растет. Подавляющее большинство из них, как обычно, дети.

Из постановления, опубликованного на сайте ведомства, стало известно, что в крае с помощью лабораторных исследований выявили циркуляцию вирусов гриппа А/H1N1/2009, А/H3N2/ и B.

С 29 января в крае вводят ограничительные мероприятия. К больным, находящимся в стационарах, не будут пускать посетителей. В детских садах и школах ежедневно положено мониторить посещаемость и при необходимости закрывать классы или даже все заведение на карантин.

Запрещается проведение массовых спортивных и культурных мероприятий. Кинотеатрам поручили увеличить интервалы между сеансами.

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ИСТОЧНИК KP.RU