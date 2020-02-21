В Алтайском крае начали открывать движение на трассах
В Алтайском крае дела с погодой теперь обстоят получше. По крайней мере, метель закончилась, и для движения снова открыты трассы (напомним, накануне их перекрыли из-за метели):
Алейск - Чарышское;
Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан (от Поспелихи до Курьи);
Алейск - Петропавловское - Смоленское;
Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород.
Как предостерегают в Министерстве транспорта Алтайского края, движение все еще остается закрытым на трассах:
Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан (от Курьи до границы с Республикой Казахстан);
Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска).
По данным гидрометцентра, на дорогах сильная гололедица, водителей просят временно, по возможности, отказаться от дальних поездок.
Чтобы узнать актуальную информацию о состоянии дорог, можно обратиться:
дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;
дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 20-26-21 (звонки только во время проблемных ситуаций);
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Будет еще хуже: в Алтайском крае объявили штормпрогноз и начали перекрывать трассы
В ночь на 21 февраля еще в некоторых районах Алтайского края будет идти снег, а уже днем осадков не будет. Выходные начнутся с небольших заморозков, 22 февраля столбики термометров опустятся до минус 16 градусов. Днем температура будет от минус 5 до плюс 2 градусов. А в южных районах региона ожидается до плюс 5 (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU