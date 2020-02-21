2020-02-21T07:10:00+03:00
Общество

В Алтайском крае начали открывать движение на трассах

Однако три участка дорог все еще перекрыты
БОРЗОВ Денис
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Метель в Алтайском краеМетель в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае дела с погодой теперь обстоят получше. По крайней мере, метель закончилась, и для движения снова открыты трассы (напомним, накануне их перекрыли из-за метели):

Алейск - Чарышское;

Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан (от Поспелихи до Курьи);

Алейск - Петропавловское - Смоленское;

Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород.

Как предостерегают в Министерстве транспорта Алтайского края, движение все еще остается закрытым на трассах:

Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан (от Курьи до границы с Республикой Казахстан);

Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска).

По данным гидрометцентра, на дорогах сильная гололедица, водителей просят временно, по возможности, отказаться от дальних поездок.

Чтобы узнать актуальную информацию о состоянии дорог, можно обратиться:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 20-26-21 (звонки только во время проблемных ситуаций);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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В ночь на 21 февраля еще в некоторых районах Алтайского края будет идти снег, а уже днем осадков не будет. Выходные начнутся с небольших заморозков, 22 февраля столбики термометров опустятся до минус 16 градусов. Днем температура будет от минус 5 до плюс 2 градусов. А в южных районах региона ожидается до плюс 5 (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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