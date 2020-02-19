2020-02-19T08:42:08+03:00
Общество

Будет еще хуже: в Алтайском крае объявили штормпрогноз и начали перекрывать трассы

Погода начнет улучшаться только 21 февраля
Юлия ЕВГРАФОВА
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Метель на АлтаеМетель на АлтаеФото: Анастасия Корягина
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В Алтайском крае снова объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погоды. Снег и сильный ветер ожидают жителей региона 19 и 20 февраля. С 21 февраля температура воздуха будет колебаться, что приведет к заносам на дорогах и гололеду.

Сегодня, 19 февраля, погода с каждым часом будет ухудшаться, 20 февраля также ожидаются неблагоприятные погодные условия. В общем, скучать не приходится, опять погода взбунтовалась, и в Алтайском крае метель.

- На всей территории края в этот период будет идти снег, по югу в дневные часы мокрый, что приведет к гололеду. Также ветер усилится, порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Сегодня (19 февраля) по югу до 25 метров в секунду, а завтра до 20. На большей части региона поднимется метель. Все это приведет к сильной гололедице на дорогах и местами к снежным заносам. Температура воздуха ночью по краю будет от минус 1 до минус 8 градусов. Днем будет колебаться от слабо отрицательных до слабоположительных значений, - рассказала начальник отдела гидрометеообеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых.

Но все не так плохо, как может казаться на первый взгляд. В ночь на 21 февраля еще в некоторых районах Алтайского края будет идти снег, а уже днем осадков не будет. Выходные начнутся с небольших заморозков, 22 февраля столбики термометров опустятся до минус 16 градусов. Днем температура будет от минус 5 до плюс 2 градусов. А в южных районах региона ожидается до плюс 5.

- Это будет связано с тем, что к нам приближается южный циклон, который несет потепление. Уже 23 февраля мы будем находиться под влиянием вот этого южного циклона. Будет небольшой мокрый снег, гололед и вновь усиление ветра, но пока мы штормовой прогноз не видим. Ветер ожидается не такой сильный, - добавила Людмила Сырых.

Кстати, из-за метели в Алтайском крае уже начали перекрывать трассы. Так 19 февраля с 10 утра закрыто движение для всех видов транспорта на участке от с. Нижняя Суетка до поворота на населенный пункт им. Владимира Ильича в Суетском районе автодороги К-22 «Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород».

Также с 11-00 перекрыли проезд для пассажирского и грузового транспорта на участке от Алейска до с. Усть-Пристань автодороги К-13 «Алейск-Петропавловское-Смоленское». Всю актуальную информацию о перекрытии алтайских трасс можно отследить на сайте «Алтайавтодор».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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