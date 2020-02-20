2020-02-20T05:45:26+03:00
Общество

Ограничения для транспорта действуют на семи участках дорог в Алтайском крае

На трассах отмечается плохая видимость
Анна СЕМИНА
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На трассах бушуют метелиНа трассах бушуют метелиФото: Анна СЕМИНА
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По состоянию на утро 20 февраля в Алтайском крае продолжают действовать ограничения движения транспорта на семи участках дорог.

Трассы перекрыты из-за плохой видимости, которая вызвана сильной метелью. Ограничение действует для всех видов транспорта следующих автодорогах:

- Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород (от села Нижняя Суетка до поворота на поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе);

- Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);

- Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан;

- Алейск - Чарышское (от Алейска до села Маралиха);

- А-322 - Горняк - Староалейское (от села Горняк до села Староалейского);

- Шипуново - Краснощеково - Курья (от села Краснощеково до села Курья).

Помимо этого грузовики и автобусы до сих пор не пропускают на участок трассы Алейск - Петропавловское - Смоленское от Алейска до села Усть-Пристань.

Телефоны диспетчерских служб:

дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;

дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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