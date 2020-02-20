Ограничения для транспорта действуют на семи участках дорог в Алтайском крае
По состоянию на утро 20 февраля в Алтайском крае продолжают действовать ограничения движения транспорта на семи участках дорог.
Трассы перекрыты из-за плохой видимости, которая вызвана сильной метелью. Ограничение действует для всех видов транспорта следующих автодорогах:
- Юдиха - Тюменцево - Баево - Александровка - Верх-Суетка - Знаменка - Славгород (от села Нижняя Суетка до поворота на поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе);
- Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - Михайловка - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области (от Змеиногорска до Рубцовска);
- Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Республикой Казахстан;
- Алейск - Чарышское (от Алейска до села Маралиха);
- А-322 - Горняк - Староалейское (от села Горняк до села Староалейского);
- Шипуново - Краснощеково - Курья (от села Краснощеково до села Курья).
Помимо этого грузовики и автобусы до сих пор не пропускают на участок трассы Алейск - Петропавловское - Смоленское от Алейска до села Усть-Пристань.
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный Алтайавтодора: (3852) 36-31-69, 8-800-222-31-69;
дежурный Упрдор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, 20-26-21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.
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ИСТОЧНИК KP.RU