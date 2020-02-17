Экс-руководителя алтайского приюта «Успех» хотят посадить, несмотря на беременность
Экс-руководителя приюта «Успех» Ларисы Ягофаровой хотят посадить на пять лет в колонию общего режима. Такое наказание для нее в ходе прений запросила прокуратура.
Гособвинитель учла смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, а также беременность, наличие малолетних детей и частичное возмещение материального ущерба. Также прокурор попросила учесть срок пребывания Ягофаровой под стражей с 31 июля по 23 сентября 2019 года, сообщает «Политсибру».
Также обвинение требует полного возмещения материального ущерба пострадавшим. Доводы защиты и последнее слово самой обвиняемой будут слушать 19 февраля.
Напомним, приют «Успех» оказался в центре скандала в мае 2019 года. Жители многоквартирного дома, где он размещался, пожаловались на постоянные стоны и запах мочи из одной квартиры. В ходе проверки обнаружилось, что постояльцев содержали в плохих условиях, часть из них были истощены.
Завтем правоохранители выяснили, что Ягофарова с помощью фальшивых доверенностей и расписок похитила у постояльцев, находившихся на попечении организации, более 1,3 миллиона рублей.
Ягофарова уже была судима ранее за кражу, мошенничество, грабеж, хранение наркотиков. Какое-то время она провела в СИЗО, но в январе 2020 года ее выпустили под подписку о невыезде.
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Руководитель приюта похитила у них деньги с помощью фальшивых доверенностей и расписок (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU