2020-02-17T06:59:26+03:00
Общество

В Алтайском крае почти тысяча человек сменили имя ради удачи в жизни

А три человека официально сменили пол в 2019 году
Анастасия Корягина
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В 2019-м году 968 жителей края официально сменили имя по своему желанию. Причем некоторые меняют и фамилию, и отчество, а некоторые вообще выбирают матчество.

Так, семья Сказочных из Смоленского района, которые прославились после рождения сына Аладдина, носили такую фамилию не всегда. Сначала они были Лосевыми. Теперь же, по их словам, жизнь стала лучше, дела пошли в гору, сообщают «Вести-Алтай».

Юридически менять имя можно неограниченное число раз. Так, в Новоалтайске молодой человек с 2015 года уже восемь раз менял ФИО. В качестве причины пояснял, что жизнь не складывается, и он хочет быть другим.

Госпошлина за смену имени составляет 1600 рублей. Кстати, вопреки мнению некоторых, от уплаты налогов, алиментов и кредитов новые имена и фамилии не освобождают. После перемены имени гражданин обязан привести в порядок все документы за свой счет, сообщила начальник Управления юстиции Алтайского края Оксана Грохотова.

С 2018 года все ЗАГСы страны работают с системой Единого государственного реестра. Скрыться от полиции, прокуратуры или судебных приставов не получится даже с новым именем.

Также в Алтайском крае, по официальной информации, в 2019 году как минимум три человека сменили пол.

Справка

Титулы и звания, числительные, ненормативная лексика, а также любые знаки препинания, кроме дефиса, не могут фигурировать в имени ребенка. Сменить имя в России можно с 14 лет с письменного согласия родителей. А вот с 18 «цензура» на имена уже не распространяется.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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