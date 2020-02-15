«Дети лейтенанта Шмидта» в Барнауле сняли клип про несвоевременную велоакцию

15 Февр. 2020 2020-02-15T13:33:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайские КВНщики сняли клип на акцию администрации Барнаула. 14 февраля мэрия предложила барнаульцам доехать до работы и учебы на велосипедах. Юмористический ролик разместил на своем ютюб канале телеканал «Катунь 24».

Юмористическая команда «Дети лейтенанта Шмидта» немного переделала известную песню Александра Барыкина взял за основу необычный инфоповод. В конце рабочей недели мэрия Барнаула решила присоединиться к акции «На работу на велосипеде». Но далеко не всем горожанам эта идея пришлась по душе.

Дети лейтенанта Шмидта на велосипеде по Барнаулу в феврале.Ролик с ютюб канала "Катунь 24"

Так в юмористическом клипе главная героиня, периодически застревая, на велосипеде пытается проехать по заснеженному городу. Причем ей приходится ехать по проезжей части потому, что тротуары плохо расчищены от снега. Автомобилистам это конечно очень мешает. В итоге девушка решает доехать (вместе со своим великом) на общественном транспорте.

- Я буду долго гнать велосипед. В глухих снегах его остановлю. Слеплю букет и может подарю. Начальнику, которого спрошу. Спрошу, зачем и главное кому. Пришло такое...в голову. Нет, ну понятно где-то на Гоа, а тут Сибирь..., - поется в клипе алтайских КВНщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мокрый снег облепил Барнаул: красивая фотоподборка

В Барнауле только-только разгребли сугробы, как город вновь завалило. На сей раз – мокрым снегом. Пейзажи вокруг – эффектные, а вот на дорогах вновь пробки и «каша». И вновь дорожникам приходится работать в усиленном режиме, а жителям частных домов - браться за лопаты (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU