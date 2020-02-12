2020-02-12T05:28:41+03:00
Общество

Барнаульцам в гололед предлагают поехать на работу на велосипеде

Акция под лозунгом: «Зима, любовь, велосипед!» пройдет 14 февраля
САПОЖКОВА Александра
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14 февраля Барнаул присоединится ко Всероссийской акции «На работу на велосипеде!»14 февраля Барнаул присоединится ко Всероссийской акции «На работу на велосипеде!»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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14 февраля Барнаул присоединится ко Всероссийской акции «На работу на велосипеде!». Горожанам предлагают доехать на двухколесном транспорте до места работы или учебы.

У Нулевого километра для участников с 7 до 10 часов будет работать точка с фотозоной, угощениями и вело-аксессуарами.

- Девиз акции - «Зима, любовь, велосипед!». А цель - показать, что велосипед - разумная замена авто, хороший способ заботы о своем здоровье и об экологии. К тому же это самый быстрый вид транспорта при поездках до пяти километров, можно добраться без пробок, - отметили в администрации города.

Если вы решитесь принять участие в акции, не забывайте о соблюдении правил дорожного движения, призывают организаторы. Рассказать об акции можно, поделившись в соцсетях фото с хештегом #наработунавелосипеде22.

Отметим, что 14 февраля будет теплая погода, но на дорогах - гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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