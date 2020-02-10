В Алтайском крае продумали план противодействия коронавирусу
В Алтайском крае разработан комплекс мер на противодействие завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, ситуация в регионе контролируемая, фактов заражения коронавирусом нет. Об этом доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.
Специалисты медицинских организаций, Минздрава и Роспотребнадзора проводят осмотр всех жителей края, которые прибыли из КНР или контактировали с предположительно заразившимися. Врачи находятся на постоянной связи с ними.
По словам министра, в регионе уже приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей от заражения. Утверждена схема оповещения при выявлении больных карантинными болезнями, образец направления биологического материала для лабораторного исследования, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага карантинных болезней на территории края.
В больницах прошли тренировочные мероприятия, тестирование медработников, сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты. В настоящий момент в инфекционных стационарах развернуто 1097 коек, в случае необходимости в стационарах планируется развернуть – 1600 коек. В инфекционных отделения 512 боксов и полубоксов, в которых установлено 899 коек.
- Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами (аппарат для измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови). Также в краевых медицинских организациях и аптечной сети создан запас основных противовирусных препаратов и дезинфекционных средств,- сообщил Дмитрий Попов.
Минздрав Алтайского края контролирует наличие медицинских масок в аптеках региона. В организации всех форм собственности направлены информационные письма о необходимости проведения мониторинга цен на медицинские маски и недопущении увеличения стоимости средств индивидуальной защиты.
Памятка о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции.
Напомним, 31 января Виктор Томенко подписал «План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Алтайского края новой коронавирусной инфекции», разработанный Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю совместно с Минздравом.
ИСТОЧНИК KP.RU