В Алтайском крае продумали план противодействия коронавирусу

10 Февр. 2020 2020-02-10T05:03:04+03:00

В больницах и медорганизациях прошли тренировки и тестирования

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В Алтайском крае разработан комплекс мер на противодействие завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, ситуация в регионе контролируемая, фактов заражения коронавирусом нет. Об этом доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Специалисты медицинских организаций, Минздрава и Роспотребнадзора проводят осмотр всех жителей края, которые прибыли из КНР или контактировали с предположительно заразившимися. Врачи находятся на постоянной связи с ними.

По словам министра, в регионе уже приняты все необходимые меры, чтобы обезопасить жителей от заражения. Утверждена схема оповещения при выявлении больных карантинными болезнями, образец направления биологического материала для лабораторного исследования, перечень госпиталей, изоляторов и обсерваторов в условиях возникновения очага карантинных болезней на территории края.

В больницах прошли тренировочные мероприятия, тестирование медработников, сформирован запас всех необходимых лекарственных препаратов и средств защиты. В настоящий момент в инфекционных стационарах развернуто 1097 коек, в случае необходимости в стационарах планируется развернуть – 1600 коек. В инфекционных отделения 512 боксов и полубоксов, в которых установлено 899 коек.

- Больницы в полном объеме обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами (аппарат для измерений и непродолжительного мониторинга насыщения кислородом капиллярной крови). Также в краевых медицинских организациях и аптечной сети создан запас основных противовирусных препаратов и дезинфекционных средств,- сообщил Дмитрий Попов.

Минздрав Алтайского края контролирует наличие медицинских масок в аптеках региона. В организации всех форм собственности направлены информационные письма о необходимости проведения мониторинга цен на медицинские маски и недопущении увеличения стоимости средств индивидуальной защиты.

Памятка о коронавирусе и необходимых мерах защиты от инфекции.

Напомним, 31 января Виктор Томенко подписал «План организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения на территории Алтайского края новой коронавирусной инфекции», разработанный Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю совместно с Минздравом.

ИСТОЧНИК KP.RU