В Барнауле девушка выпала с 14 этажа

14 Февр. 2020 2020-02-14T04:46:36+03:00

Ее травмы оказались несовместимы с жизнью

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13 февраля в Барнауле около 10 часов утра на ул. Островского, 49 с высоты 14 этажа выпала девушка. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в паблике «Инцидент Барнаул». Очевидцы утверждают, что погибшая перед падением находилась на общем балконе.

По факту гибели девушки следователи СУ СКР по Алтайскому краю проводят доследственную проверку. Место происшествия тщательно осмотрели, назначили необходимые экспертизы, выясняют причины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU