2020-02-11T05:01:22+03:00
Происшествия

Следователи разбираются в смерти 14-летней девочки, вдохнувшей газ из баллона

Медики час пытались «откачать» ее, но безуспешно
Анна СЕМИНА
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Девочка надышалась газа для зажигалкиДевочка надышалась газа для зажигалкиФото: Анна СЕМИНА
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На минувшей неделе в городе Новоалтайске было найдено тело 14-летней девочки с признаками отравления газом.

Инцидент, по данным следствия, произошел вечером 6 февраля. В настоящее время, как сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю, назначен комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, а также истинных причин гибели подростка. По результатам будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» - Барнаул», по словам друга девочки, который был с ней в тот день, она увлекалась токсикоманией – вдыхала газ из баллона для заправки зажигалок. Однако в этот раз все закончилось трагично – ей стало плохо. Сначала парень пытался привести ее в чувства самостоятельно, потом помог прохожий. Позже подключился отец девочки, которому позвонили. Они вызвали скорую. Медики час боролись за жизнь подростка, но спасти ее не удалось.

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- Самый первый раз был давно, месяцев шесть назад. После первого раза я заметил, что ей было плохо от этого, - рассказал друг погибшей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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