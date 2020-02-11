2020-02-11T17:52:08+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей

Управляющая компания свою вину не признает
Анна СЕМИНА
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В управляющей компании уверяют, что снег упал с балконаВ управляющей компании уверяют, что снег упал с балконаФото: Анна СЕМИНА
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Следователи Алтайского края назначили доследственную проверку по факту схода снега с крыши в Барнауле.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, на улице Германа Титова. Жительница того самого дома Анна Селиверстова возвращалась с мужем и 1,5-годовалым ребенком из гостей. Она успела взять сына на руки и уже подходила к подъезду, как услышала крик супруга: «Убегай!». И в этот момент на нее обрушился снег.

Женщина даже не смогла отойти, она просто присела и закрыла собой ребенка. В итоге у нее диагностировали сотрясение мозга и многочисленные гематомы. Сейчас она находится в больнице. Ребенок же практически не пострадал. Только сильно испугался. Главе семейства пришлось взять больничный, чтобы сидеть с ним.

В управляющей компании свою вину полностью отрицают и заверяют, что крыша была очищена, а снег упал с балкона. Так это или нет, установит следствие. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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— Я сделала шаг назад, села на корточки и закрыла собой ребенка. Убежать бы не успела — снег засыпал все вокруг. Под козырек заскакивать тоже было не вариант: а вдруг он бы рухнул? У нас обычная пятиэтажка, хрущевка, и я совсем не уверена в прочности этого сооружения, — говорит Анна (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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