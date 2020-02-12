Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:40:09+03:00

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В феврале дольщики долгостроя по адресу Павловский тракт, 291 начнут получать ключи. Как рассказал гендиректор компании-застройщика «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, большую часть квартир в первом подъезде жильцы осмотрели и сделали замечания, по которым составили акты. Во втором осматривают сегодня, 12 февраля.

- Сейчас Ростехнадзор выдает последние разрешительные документы. После заключения Госстройнадзора начнем выдавать ключи. Планируем сделать это до 20 февраля, - отметил Александр Канаков.

В горадминистрации сообщили,что генподрядчиком строительства дома с 2017 года выступает предприятие «Сибресурс». К нему объект перешел от «СтройГАЗа», объявленного банкротом. В минувшем году внесли изменения в разрешение на строительство и проектную документацию. В итоге дом разделили на два объекта (блоки-секции). И появилась возможность сдавать их поочередно.

В первой блок-секции все работы практически выполнили. А вот ситуация со сдачей второй осложняется недостатком финансов. Для завершения работ нужно около 25 млн рублей.

- Ситуация со строительством дома находится на особом контроле. Отсутствие средств и перенос сроков сдачи – это не проблема дольщиков, а застройщика и генподрядчика с инвесторами, - заявил Сергей Дёмин, замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Власти поручили «Барнаулкапстрою» в краткие сроки проработать вопрос о привлечении инвестора для продолжения работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU