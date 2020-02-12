2020-02-12T12:40:09+03:00
Общество

Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи

Сейчас «Барнаулкапстрой» получает последние разрешительные документы от Ростехнадзора
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Долгострой на Павловском тракте, 291Долгострой на Павловском тракте, 291Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Изменить размер текста:

В феврале дольщики долгостроя по адресу Павловский тракт, 291 начнут получать ключи. Как рассказал гендиректор компании-застройщика «Барнаулкапстрой» Александр Канаков, большую часть квартир в первом подъезде жильцы осмотрели и сделали замечания, по которым составили акты. Во втором осматривают сегодня, 12 февраля.

- Сейчас Ростехнадзор выдает последние разрешительные документы. После заключения Госстройнадзора начнем выдавать ключи. Планируем сделать это до 20 февраля, - отметил Александр Канаков.

В горадминистрации сообщили,что генподрядчиком строительства дома с 2017 года выступает предприятие «Сибресурс». К нему объект перешел от «СтройГАЗа», объявленного банкротом. В минувшем году внесли изменения в разрешение на строительство и проектную документацию. В итоге дом разделили на два объекта (блоки-секции). И появилась возможность сдавать их поочередно.

В первой блок-секции все работы практически выполнили. А вот ситуация со сдачей второй осложняется недостатком финансов. Для завершения работ нужно около 25 млн рублей.

- Ситуация со строительством дома находится на особом контроле. Отсутствие средств и перенос сроков сдачи – это не проблема дольщиков, а застройщика и генподрядчика с инвесторами, - заявил Сергей Дёмин, замглавы администрации города по градостроительству и земельным отношениям.

Власти поручили «Барнаулкапстрою» в краткие сроки проработать вопрос о привлечении инвестора для продолжения работ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ничего не меняется, только усы сторожа: в Бийске разморозят элитный долгострой

История долгостроя в районе Зеленого клина началась еще в 2007 году. Семь лет назад в очередной раз там сменился застройщик. Однако мечты о квартире с шикарным видом на реку так и не исполнились. И это несмотря на все заверения (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодогвардейцы провели пикет у дома, с которого сошел снег на женщину и ребенка
Умер алтайский промышленник Евгений Ганеман
Два предпринимателя пытались дать взятку сотруднику ФСБ
В аэропорту Барнаула открыли терминал для пассажиров международных рейсов
Дольщики долгостроя на Павловском тракте в феврале получат ключи
ВТБ стал лидером по объемам привлечения в Паевые инвестиционные фонды по итогам января
Гарри Шония приобрел «Модест» в Барнауле
Жители барнаульского посёлка Южный пожаловались на опасные сугробы
В Барнауле пройдет межвузовское оборонно-спортивное первенство
Алтайские школы получили новые автобусы
Больше 8 тысяч алтайских семей начали получать выплаты за рождение первого ребенка
Барнаульцам в гололед предлагают поехать на работу на велосипеде
ГИБДД проверит, как барнаульские автомобилисты перевозят детей
Общественники Барнаула проведут пикет в защиту парка Ленина
Следователи проводят проверку по факту схода снега с крыши на людей
Полицейские задержали мужчину, который показывал детям свое достоинство
Барнаул готовится к паводку
Виктор Томенко обсудил судьбу «Холидея»
Трехлетняя жительница Барнаула показала Максиму Галкину свои таланты
Алтайские зенитчики отработали уничтожение вражеской авиации
Торговец нелегальными сигаретами получил три года лишения свободы
Напитки, которые разработали ученые Алтайского техуниверситета, экспортируют в страны Азии
Алтайские школьники спасают косуль
В Барнауле 12 февраля обсудят проблемы экологии
Заезды русских троек пройдут на «Сибирской Масленице»
Перевозчики Рубцовска наживались на льготниках
Алтайской пенсионерке подарили смартфон за победу в конкурсе «Спасибо интернету»