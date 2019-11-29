Ничего не меняется, только усы сторожа: в Бийске разморозят элитный долгострой

СЕГОДНЯ 14:48 2019-11-29T14:55:05+03:00

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История долгостроя в районе Зеленого клина началась еще в 2007 году. Семь лет назад в очередной раз там сменился застройщик. Однако мечты о квартире с шикарным видом на реку так и не исполнились. И это несмотря на все заверения.

В Бийске продолжат строить дом, простаивающий больше 10 лет.

В октябре 2018 года застройщик пообещал - максимум в июле 2019 года объект сдадим. Однако внешне здание с тех пор не изменилось. Нет перемен, по словам дольщиков, и внутри. Съемочной группе Бийского телевидения вместе с будущими жильцами, правда, внутрь попасть не удалось. Вход охраняет сторож с усами.

- Год прошел, ничего не изменилось. Только усы у сторожа выросли, остальное все то же самое, - съязвил дольщик Сергей Прасулов.

Но скоро элитный жилой дом разморозят - уже на следующей неделе в Бийске продолжится стройка. Дата сдачи объекта уже определена и контролируется госинспекцией, заверил застройщик. Вот только дольщики всё меньше верят обещаниям. (Подробности в сюжете Бийского телевидения).

ИСТОЧНИК KP.RU