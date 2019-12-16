Долгострой на Павловском тракте не вызывает у властей доверие

СЕГОДНЯ 04:32 2019-12-16T04:32:44+03:00

Хотя готов он уже на 90%

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Долгострой, возводимый в Барнауле на Павловском тракте,291 на средства дольщиков, возможно скоро будет сдан. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк, по результатам выездного совещания. Однако некоторые сомнения в сроках есть.

Застройщиком проблемного объекта являлась компания «Барнаулкапстрой», генеральный подрядчик – «СтройГАЗ», позже обанкротилась. Как пишет «АиФ-Алтай», стройку заморозили еще на стадии котлована. Лишь спустя три года работы возобновились: на площадке появилась компания «Сибресурс». На данный момент уровень готовности дома равен 89%.

Всего в доме 374 квартиры. Он состоит из двух блок-секций. В первой ведут внутренние работы, во второй – завершают остекление и отделку фасада со стороны Павловского тракта.

- В планах застройщика ввести первую блок-секцию в декабре текущего года, вторую в феврале следующего. Исходя из сегодняшней ситуации эти сроки мною ставятся под сомнение. На заседании рабочей группы мы рассмотрим проблемы, с которым сегодня сталкивается застройщик. Один из наиболее остро стоящих вопросов — это подача тепла, и я считаю, нам удастся ее оперативно решить, — сказал Вячеслав Франк.

Для завершения не хватает около 20 миллионов рублей. Мэрия Барнаула работает над этим вопросом. Объект находится на контроле правительства края.

ИСТОЧНИК KP.RU