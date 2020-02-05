Барнаульские осужденные бесплатно убрали улицы от снега

5 Февр. 2020 2020-02-05T09:04:25+03:00

Группа из двадцати трех человек "орудовала" на ул. Матросова и Червонной

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Во вторник, 4 февраля, в Барнауле осужденные отправились на общественно-важные работы. МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула вместе с УФСИН России по Алтайскому краю организовали работу бригады из граждан, которые отбывают наказание в виде обязательных работ. Назначается этот вид наказания, как правило, за преступления небольшой тяжести.

Как сообщили в пресс-службе администрации Барнаула, трудовые задания обязательных работ не требуют специальных знаний и навыков у осужденных, определенной степени квалификации труда.

Группа из двадцати трех человек начала отрабатывать присужденный срок в качестве дорожных рабочих. Они очистили тротуар, подходы к пешеходным переходам и остановку по нечетной стороне пр-кта Ленина в границах улиц Матросова и Червонная.

За отбывание обязательных работ осужденные не получают никакого материального вознаграждения. Тем временем барнаульцев приглашают помочь в уборке снега за 880 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU