2020-02-04T12:06:04+03:00
Общество

Экс-управделами алтайского губернатора заявил о фальсификации по делу

Сейчас Белобородов отрицает все обвинения
Юлия ЕВГРАФОВА
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Фото с сайта правительства Алтайского краяФото с сайта правительства Алтайского края
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О фальсификации доказательств по делу экс-управляющего делами губернатора и правительства Алтайского края Алексея Белобородова заявил его адвокат. Некогда чиновника обвиняют во взяточничестве.

По словам адвоката Олега Горохова, свидетели давали показания против Белобородова под угрозой. Также он отметил, что были допущены нарушения при фиксации улик. Ранее Горохов заявлял, что вина Белобородова ни по одному факту не была доказана следствием.

Сейчас сам Белобородов отрицает все обвинения в свой адрес. Напомним, его обвиняют в растрате в особо крупном размере и в том, что он получил взятку в особо крупном размере от руководителя фирмы «РемСТрой» в виде строительства и ремонта гаража, принадлежащего ему и его бывшей жене. По версии обвинения, взамен на перечисленные услуги управделами выбрал именно эту компанию в качестве единственного подрядчика для выполнения работ по государственным контрактам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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