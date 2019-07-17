Адвокат алтайского экс-чиновника: «Следствие приписывало показания свидетелям»

В суде Центрального района Барнаула рассматривают уголовное дело в отношении бывшего управделами правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере.

По версии СКР, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора компании "РемСтрой" Евгения Фоканова смог похитить около 32 миллионов рублей при реконструкции здания краевого минприроды. За получение госконтрактов на эти работы директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей, считает следствие.

Как рассказал «КП-Барнаул» адвокат экс-чиновника Олег Горохов, многие свидетели частично отказываются от своих показаний. Причина тому – несоответствие реальных показаний с тем, что в итоге указано в деле.

Ссылаются на следователя

По словам защитника, никто из свидетелей не подтвердил полностью свои показания, которые давал в ходе следствия. Люди говорят, что некоторые сведения стали им известны со слов следователя, из материалов уголовного дела или основаны на их предположениях.

«Один из свидетелей записал процесс допроса на диктофон. Содержимое записи отличается от того, что есть в деле. Человек прямым текстом сказал, что часть сведений в его допросе написал следователь», - сообщил Олег Горохов.

При необходимости адвокат готов предоставить суду эту запись для оценки.

Отсутствовал на допросе

Кроме того, еще один свидетель, которого, согласно материалам дела, допрашивали дважды, заявил, что не был в тот момент у следователя.

«Он отказался от этих показаний, подчеркнув, что такого не говорил, и вообще в то время находился в командировке», - рассказал Олег Горохов.

Если суд согласится с позицией адвокатов о том, что следователь вносил правки в показания свидетелей, то он может понести ответственность за это. Следующее заседание по делу состоится 25 июля.

Домашний арест

В настоящее время Алексей Белобородов находится под домашним арестом. Прокуратура попыталась обжаловать это решение, но апелляционная коллегия краевого суда отказалась менять меру пресечения. Адвокаты добивались этого решения с самого начала судебного следствия.

Дело в том, что у Белобородова хронические заболевания, в том числе вшитый кардиостимулятор. По словам защиты, с ним опасно даже проходить через рамки металлоискателя. Кроме того, в СИЗО экс-управделами сталкивался с проблемой передачи ему сильнодействующих лекарств. Он пробыл там с августа 2018 года по май 2019 года.

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