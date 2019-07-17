2019-07-16T14:17:07+03:00
Общество

Адвокат алтайского экс-чиновника: «Следствие приписывало показания свидетелям»

Показания свидетелей на суде разнятся с теми, что указаны в протоколах допроса.
Анастасия Корягина
Поделиться:
До работы в управлении делами правительства Алексей Белобородов ранее занимал должность начальника УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.До работы в управлении делами правительства Алексей Белобородов ранее занимал должность начальника УГИБДД ГУ МВД по Алтайскому краю.Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В суде Центрального района Барнаула рассматривают уголовное дело в отношении бывшего управделами правительства Алтайского края Алексея Белобородова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и растрате в особо крупном размере.

По версии СКР, в 2013 и 2015 годах Белобородов при пособничестве директора компании "РемСтрой" Евгения Фоканова смог похитить около 32 миллионов рублей при реконструкции здания краевого минприроды. За получение госконтрактов на эти работы директор «РемСтроя» построил гараж в Белокурихе для Белобородова на общую сумму более 3 млн 600 тыс. рублей, считает следствие.

Как рассказал «КП-Барнаул» адвокат экс-чиновника Олег Горохов, многие свидетели частично отказываются от своих показаний. Причина тому – несоответствие реальных показаний с тем, что в итоге указано в деле.

Ссылаются на следователя

По словам защитника, никто из свидетелей не подтвердил полностью свои показания, которые давал в ходе следствия. Люди говорят, что некоторые сведения стали им известны со слов следователя, из материалов уголовного дела или основаны на их предположениях.

«Один из свидетелей записал процесс допроса на диктофон. Содержимое записи отличается от того, что есть в деле. Человек прямым текстом сказал, что часть сведений в его допросе написал следователь», - сообщил Олег Горохов.

Суд. Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд.Фото: Олег УКЛАДОВ

При необходимости адвокат готов предоставить суду эту запись для оценки.

Отсутствовал на допросе

Кроме того, еще один свидетель, которого, согласно материалам дела, допрашивали дважды, заявил, что не был в тот момент у следователя.

«Он отказался от этих показаний, подчеркнув, что такого не говорил, и вообще в то время находился в командировке», - рассказал Олег Горохов.

Если суд согласится с позицией адвокатов о том, что следователь вносил правки в показания свидетелей, то он может понести ответственность за это. Следующее заседание по делу состоится 25 июля.

Домашний арест

В настоящее время Алексей Белобородов находится под домашним арестом. Прокуратура попыталась обжаловать это решение, но апелляционная коллегия краевого суда отказалась менять меру пресечения. Адвокаты добивались этого решения с самого начала судебного следствия.

Дело в том, что у Белобородова хронические заболевания, в том числе вшитый кардиостимулятор. По словам защиты, с ним опасно даже проходить через рамки металлоискателя. Кроме того, в СИЗО экс-управделами сталкивался с проблемой передачи ему сильнодействующих лекарств. Он пробыл там с августа 2018 года по май 2019 года.

Читайте также:

Гендиректора «Модеста» будут судить за взятку в 7 миллионов

По версии следствия, Антонида Устинова получила взятку от руководителя одного из предприятий. За это гендиректор должны была выбрать его в качестве поставщика товаров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Барнауле можно собрать черную смородину за 160 рублей
Необычные фонари появились в сквере Заринска
В Барнауле рассыпается здание детского сада
«Газель»-ныряльщик появилась в Барнауле
Фонтан в районе Докучаево отремонтировали к Шукшинским дням на Алтае
Больше половины домов Барнаула еще не готовы к отопительному сезону
Сторож садоводства пытался убить своего сменщика
Лолита, На-На и Игорь Корнелюк выступят в Заринске на Дне металлурга
Гималайский медвежонок из Барнаула влюбил в себя жителей Калуги
Пациенты Краевой клинической больницы застряли в лифте
Микробиологический ликбез: коротко о дрожжах
Футболист из Барнаула забил гол в матче Лиги чемпионов
В Барнауле временно перекроют улицу Аванесова
На пр. Ленина в Барнауле спилили деревья, чтобы сделать поворот на Матросова